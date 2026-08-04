В МВД рассказали, как найденный под Кировом автомобиль мог оказаться в реке

Днем 3 августа в полицию поступила информация о без вести пропавшей семейной паре. Сын супругов рассказал, что двумя днями ранее родители уехали отдыхать на природу, но к назначенному времени домой не вернулись, на связь не выходили.

"Полицейские установили маршрут движения пары и место, куда они уезжали на отдых. Участвовавшие в поисках двое неравнодушных граждан, проплывая по реке на лодке, обнаружили в воде автомобиль. Его извлекли, тела пропавших жителей находились в салоне. По предварительной версии, супруги уснули в машине, в дальнейшем транспортное средство скатилось в воду", - говорится в сообщении.