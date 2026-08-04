В МВД рассказали, как найденный под Кировом автомобиль мог оказаться в реке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кировской области обнаружили затонувшим автомобиль с телами мужчины и женщины.
- По предварительной версии МВД, супруги уснули в машине, после чего транспортное средство скатилось в реку.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Автомобиль, который обнаружили затонувшим в Кировской области вместе с телами мужчины и женщины, мог скатиться в реку, когда люди в нем уснули, сообщает управление МВД региона.
Днем 3 августа в полицию поступила информация о без вести пропавшей семейной паре. Сын супругов рассказал, что двумя днями ранее родители уехали отдыхать на природу, но к назначенному времени домой не вернулись, на связь не выходили.
"Полицейские установили маршрут движения пары и место, куда они уезжали на отдых. Участвовавшие в поисках двое неравнодушных граждан, проплывая по реке на лодке, обнаружили в воде автомобиль. Его извлекли, тела пропавших жителей находились в салоне. По предварительной версии, супруги уснули в машине, в дальнейшем транспортное средство скатилось в воду", - говорится в сообщении.
Ранее региональное следственное управление СК РФ сообщало о том, что вечером 3 августа в реке Вятке в районе деревни Боровица был обнаружен автомобиль с находящимися в нем телами супружеской пары из Кирово-Чепецка. Проводится доследственная проверка. По предварительным данным, признаков, свидетельствующих о криминальном характере смерти супругов, не установлено.