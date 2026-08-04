Власти Киргизии опровергли сообщения об иностранных военных в стране

Краткий пересказ от РИА ИИ Администрация президента Киргизии опровергла сообщения о находящихся на территории республики иностранных военных.

Пресс-секретарь президента Жапарова заявил, что цель распространяемого видео — посеять панику среди населения.

БИШКЕК, 4 авг - РИА Новости. Администрация президента Киргизии опровергла слухи про якобы находящихся на территории республики иностранных военных, которые распространял гражданин США.

Пользователи киргизского сегмента социальных сетей начали активно обсуждать видео пользователя Айдарбека Раева, который утверждал, что месторождения полезных ископаемых и другие предприятия в стране якобы охраняют иностранные силовые структуры.

« “Все, о чем говорится в этом видео, является ложью. Ни один иностранный гражданин не осуществляет с оружием охрану каких-либо объектов на территории нашей страны. Более того, это запрещено законодательством”, - написал на своей странице в социальной сети Facebook* пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагозов.

По его словам, совершенно очевидно, что цель этого видео – посеять панику среди населения. Однако есть люди, которые начинают верить подобным роликам, не проверив достоверность распространяемой информации.

« “Со всей ответственностью заявляю: на территории Кыргызстана не находятся вооруженные силы или иные силовые структуры какого-либо иностранного государства. Это невозможно. Что касается разработки месторождений или реализации других крупных совместных проектов, то обеспечение безопасности на этих объектах осуществляется сотрудниками органов внутренних дел нашей страны либо частными охранными организациями”, - уточнил Алагозов.

Пресс-секретарь добавил, что на сегодняшний день в Киргизии функционирует только российский объединенный военный объект в городе Канте, который действует в рамках международных обязательств, принятых республикой, как государством-членом ОДКБ

“Что касается Айдарбека Раева, выступающего в данном видео, то в 2024 году он получил гражданство Соединенных Штатов Америки… Как видно, существуют внешние силы, которые не заинтересованы в развитии Кыргызстана. Такие люди, как Айдарбек, сами того не осознавая, становятся инструментом в руках подобных сил”, - подчеркнул Алагозов.