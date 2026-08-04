В Киргизии запретили кремировать тела умерших

Отмечается, что целью закона является совершенствование правового регулирования в сфере похоронного дела, разграничение ритуальной деятельности и санитарно-технических мероприятий, связанных с обращением с биологическими объектами.

"Законом предусматривается исключение норм, позволяющих производить кремацию – предание тела умершего огню (огненное погребение) и исключение норм, позволяющих захоронение и подзахоронение урны с прахом умершего", - уточнили в пресс-службе.

В документе указано, что крематории могут использоваться только для санитарного термического уничтожения органов и тканей человека, которые образуются в результате медицинской деятельности. Сжигание тел, в том числе абортированных или мертворожденных плодов человека - запрещается.