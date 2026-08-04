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В Киргизии запретили кремировать тела умерших - РИА Новости, 04.08.2026
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13:11 04.08.2026

В Киргизии запретили кремировать тела умерших

© Sputnik / Акбар АкжигитовВид на Бишкек
Вид на Бишкек - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Sputnik / Акбар Акжигитов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в закон «О погребении и похоронном деле».
  • Закон запрещает кремацию тел умерших и захоронение урн с прахом.
  • Крематории могут использоваться только для санитарного термического уничтожения органов и тканей человека, которые образуются в результате медицинской деятельности.
БИШКЕК, 4 авг - РИА Новости. Кремировать тела умерших запретили в Киргизии, соответствующий закон подписал президент республики Садыр Жапаров.
"Садыр Жапаров подписал закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в закон Кыргызской Республики "О погребении и похоронном деле", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что целью закона является совершенствование правового регулирования в сфере похоронного дела, разграничение ритуальной деятельности и санитарно-технических мероприятий, связанных с обращением с биологическими объектами.
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"Законом предусматривается исключение норм, позволяющих производить кремацию – предание тела умершего огню (огненное погребение) и исключение норм, позволяющих захоронение и подзахоронение урны с прахом умершего", - уточнили в пресс-службе.
В документе указано, что крематории могут использоваться только для санитарного термического уничтожения органов и тканей человека, которые образуются в результате медицинской деятельности. Сжигание тел, в том числе абортированных или мертворожденных плодов человека - запрещается.
"Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования", - уточнили в сообщении.
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