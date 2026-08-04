Умер 19-летний воспитанник "Салавата Юлаева"

Ханов является воспитанником системы "Салавата Юлаева". В сезоне-2022/23 защитник стал самым результативным игроком обороны уфимской команды среди хоккеистов 2007 года рождения в первенстве России среди команд региона Поволжье.

Также Ханов играл за сборную Приволжского федерального округа, в составе которой в июне 2022 года стал победителем "Кубка Сириуса". В последние два сезона хоккеист играл в Национальной молодежной хоккейной лиге (НМХЛ) за рыбинский "Полет" и "Самару".