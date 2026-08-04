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Умер 19-летний воспитанник "Салавата Юлаева" - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Хоккей
 
10:30 04.08.2026
Умер 19-летний воспитанник "Салавата Юлаева"

Воспитанник хоккейного клуба "Салават Юлаев" Ханов скончался в 19 лет

© Фото : Telegram-канал "Уфа-Хоккей"Воспитанник уфимского "Салавата Юлаева", защитник Амир Ханов
Воспитанник уфимского Салавата Юлаева, защитник Амир Ханов - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Telegram-канал "Уфа-Хоккей"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Воспитанник уфимского «Салавата Юлаева», защитник Амир Ханов, скончался в возрасте 19 лет.
  • Причина смерти спортсмена не уточняется.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Воспитанник уфимского "Салавата Юлаева" защитник Амир Ханов скончался в возрасте 19 лет, сообщает Telegram-канал "Уфа-Хоккей".
Причина смерти спортсмена не уточняется.
Ханов является воспитанником системы "Салавата Юлаева". В сезоне-2022/23 защитник стал самым результативным игроком обороны уфимской команды среди хоккеистов 2007 года рождения в первенстве России среди команд региона Поволжье.
Также Ханов играл за сборную Приволжского федерального округа, в составе которой в июне 2022 года стал победителем "Кубка Сириуса". В последние два сезона хоккеист играл в Национальной молодежной хоккейной лиге (НМХЛ) за рыбинский "Полет" и "Самару".
 
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