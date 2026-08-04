Над Калужской областью сбили четыре беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА в Калужской области.
- По предварительной информации губернатора Владислава Шапши, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА в Калужской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Он уточнил, что беспилотники уничтожены над территорией Боровского муниципального округа, а также над окраинами Калуги и Обнинска.
Губернатор добавил, что на местах работают оперативные группы.
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