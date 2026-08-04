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Над Калужской областью сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 04.08.2026
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22:30 04.08.2026
Над Калужской областью сбили четыре беспилотника

В Калужской области ПВО уничтожила четыре беспилотника

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА в Калужской области.
  • По предварительной информации губернатора Владислава Шапши, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА в Калужской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Сегодня вечером силами ПВО уничтожены еще четыре БПЛА... По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что беспилотники уничтожены над территорией Боровского муниципального округа, а также над окраинами Калуги и Обнинска.
Губернатор добавил, что на местах работают оперативные группы.
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БезопасностьКалужская областьКалугаОбнинскВладислав Шапша
 
 
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