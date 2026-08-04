Калинская сыграет с Музетти в миксте US Open, Бублик - с Уильямс

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россиянка Анна Калинская сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти в смешанном разряде на Открытом чемпионате США по теннису, сообщается на странице турнира в соцсети X.

Четвертый в сезоне турнир Большого шлема пройдет с 23 августа по 13 сентября в Нью-Йорке. Микст-турнир будет сыгран с 25 по 26 августа.