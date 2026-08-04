Калинская сыграет с Музетти в миксте US Open, Бублик - с Уильямс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анна Калинская из России сыграет с Лоренцо Музетти из Италии в смешанном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.
- В список участников также вошли пары Карена Хачанова и Марии Саккари, Александра Бублика и Винус Уильямс.
- Открытый чемпионат США по теннису пройдет в Нью-Йорке с 23 августа по 13 сентября, а микст-турнир будет сыгран с 25 по 26 августа.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россиянка Анна Калинская сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти в смешанном разряде на Открытом чемпионате США по теннису, сообщается на странице турнира в соцсети X.
Также в список из 13 добавленных пар вошел дуэт россиянина Карена Хачанова и гречанки Марии Саккари. Кроме того, представитель Казахстана Александр Бублик сыграет с американкой Винус Уильямс, семикратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде.
Остальные добавленные пары:
- Каролина Мухова (Чехия)/Якуб Меншик (Чехия);
- Елена Остапенко (Латвия)/Марсело Аревало (Сальвадор);
- Элина Свитолина (Украина)/Гаэль Монфис (Франция);
- Кэти Бултер (Великобритания)/Алекс де Минаур (Австралия);
- Габриэла Дабровски (Канада)/Харри Хелиеваара (Финляндия(;
- Эмма Наварро (США)/Томми Пол (США);
- Татьяна Мария (Германия)/Валантен Вашро (Монако);
- Риз Брантмайер (США)/Майкл Чжэн (США);
- Деми Схюрс (Нидерланды)/Джулиан Кэш (Великобритания);
- Кэти Макнелли (США)/Роберт Кэш (США).
Четвертый в сезоне турнир Большого шлема пройдет с 23 августа по 13 сентября в Нью-Йорке. Микст-турнир будет сыгран с 25 по 26 августа.