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Калинская сыграет с Музетти в миксте US Open, Бублик - с Уильямс - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Теннис
 
09:34 04.08.2026
Калинская сыграет с Музетти в миксте US Open, Бублик - с Уильямс

Россиянка Калинская сыграет с Музетти в миксте US Open

© Фото : X (Twitter) фотографа пресс-службы WTAАнна Калинская
Анна Калинская - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : X (Twitter) фотографа пресс-службы WTA
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Калинская из России сыграет с Лоренцо Музетти из Италии в смешанном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.
  • В список участников также вошли пары Карена Хачанова и Марии Саккари, Александра Бублика и Винус Уильямс.
  • Открытый чемпионат США по теннису пройдет в Нью-Йорке с 23 августа по 13 сентября, а микст-турнир будет сыгран с 25 по 26 августа.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россиянка Анна Калинская сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти в смешанном разряде на Открытом чемпионате США по теннису, сообщается на странице турнира в соцсети X.
Также в список из 13 добавленных пар вошел дуэт россиянина Карена Хачанова и гречанки Марии Саккари. Кроме того, представитель Казахстана Александр Бублик сыграет с американкой Винус Уильямс, семикратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде.
Остальные добавленные пары:
  • Каролина Мухова (Чехия)/Якуб Меншик (Чехия);
  • Елена Остапенко (Латвия)/Марсело Аревало (Сальвадор);
  • Элина Свитолина (Украина)/Гаэль Монфис (Франция);
  • Кэти Бултер (Великобритания)/Алекс де Минаур (Австралия);
  • Габриэла Дабровски (Канада)/Харри Хелиеваара (Финляндия(;
  • Эмма Наварро (США)/Томми Пол (США);
  • Татьяна Мария (Германия)/Валантен Вашро (Монако);
  • Риз Брантмайер (США)/Майкл Чжэн (США);
  • Деми Схюрс (Нидерланды)/Джулиан Кэш (Великобритания);
  • Кэти Макнелли (США)/Роберт Кэш (США).
Четвертый в сезоне турнир Большого шлема пройдет с 23 августа по 13 сентября в Нью-Йорке. Микст-турнир будет сыгран с 25 по 26 августа.
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