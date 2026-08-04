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Жителю Олекминского района Якутии присвоили звание Героя России - РИА Новости, 04.08.2026
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05:21 04.08.2026 (обновлено: 07:41 04.08.2026)
Жителю Олекминского района Якутии присвоили звание Героя России

Жителю Якутии Виктору Софронову присвоили звание Героя России

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМедаль "Золотая Звезда" Героя России
Медаль Золотая Звезда Героя России - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Медаль "Золотая Звезда" Героя России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителю Олекминского района Якутии Виктору Софронову присвоено звание Героя России за мужество, самоотверженность и верность воинскому долгу.
  • Виктор Софронов стал тринадцатым Героем России из Якутии с начала специальной военной операции.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Жителю Якутии Виктору Софронову присвоили звание Героя России, сообщил глава республики Айсен Николаев.
«
"Указом президента Российской Федерации жителю Олекминского района Виктору Андреевичу Софронову присвоено звание Героя России. Высшей государственной награды он удостоен за исключительное мужество, самоотверженность, выдающееся боевое мастерство и верность воинскому долгу", — написал он на платформе "Макс".
С начала СВО это тринадцатый житель Якутии с таким званием.
Как подчеркнул глава региона, подвиг Софронова дает пример мужества, стойкости и преданности воинскому долгу.
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