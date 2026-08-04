Жителю Олекминского района Якутии присвоили звание Героя России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителю Олекминского района Якутии Виктору Софронову присвоено звание Героя России за мужество, самоотверженность и верность воинскому долгу.
- Виктор Софронов стал тринадцатым Героем России из Якутии с начала специальной военной операции.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Жителю Якутии Виктору Софронову присвоили звание Героя России, сообщил глава республики Айсен Николаев.
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"Указом президента Российской Федерации жителю Олекминского района Виктору Андреевичу Софронову присвоено звание Героя России. Высшей государственной награды он удостоен за исключительное мужество, самоотверженность, выдающееся боевое мастерство и верность воинскому долгу", — написал он на платформе "Макс".
С начала СВО это тринадцатый житель Якутии с таким званием.
Как подчеркнул глава региона, подвиг Софронова дает пример мужества, стойкости и преданности воинскому долгу.