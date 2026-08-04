В Адыгее проверяют сообщения об избиении мальчика, игравшего на компьютере

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Адыгее в социальных медиа появилась информация об избиении мальчика 19-летним парнем в развлекательном заведении Тахтамукайского района.
- Полиция Тахтамукайского района проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку опубликованной в СМИ информации об избиении молодым человеком мальчика в Адыгее, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Во вторник в социальных медиа появилась информация об инциденте, произошедшем в одном из развлекательных заведений на территории Тахтамукайского района Адыгеи. Как утверждают СМИ, 19-летний парень толкал и пихал мальчика, когда ребенок играл в компьютерную игру, а после вывел его на улицу и избил.
"По данному факту сотрудниками полиции отдела МВД России по Тахтамукайскому району проводится проверка. Участники инцидента установлены, проводится сбор необходимых материалов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям участников конфликта.
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