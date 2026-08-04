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Мигрантам с судимостью запретили получать российское гражданство - РИА Новости, 04.08.2026
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17:52 04.08.2026 (обновлено: 18:32 04.08.2026)
Мигрантам с судимостью запретили получать российское гражданство

В России запретили получение гражданства иностранцами с судимостью

© РИА Новости / Александр КряжевВид на жительство иностранного гражданина
Вид на жительство иностранного гражданина - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Вид на жительство иностранного гражданина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон, запрещающий получение гражданства или права на проживание в России иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью.
  • Мигранты, достигшие 14-летнего возраста, обязаны предоставить в территориальные органы МВД справку об отсутствии судимости, выданную в стране происхождения.
  • Для украинцев предусмотрен переходный период: они могут не предъявлять справку об отсутствии судимости в течение двух лет.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, запрещающий получение гражданства либо права на проживание в стране иностранцам с судимостью.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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Речь идет об иностранцах или лицах без гражданства, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления в России или за ее пределами.
Вне зависимости от тяжести правонарушения оно также будет основанием для отказа в выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство.
Кроме того, мигранты, достигшие 14-летнего возраста, обязаны принести в территориальные органы МВД справку об отсутствии судимости. Ее должны выдать в стране происхождения не ранее чем за три месяца до подачи заявления на РВП или ВНЖ в России. Лица, совершившие преступление, должны предоставить соответствующий подтверждающий документ.
Исключение касается иностранцев:
  • не достигших 14 лет;
  • признанных беженцами либо получивших политическое или временное убежище;
  • служащих по контракту в российских ВС или участвовавших в боевых действиях в их составе;
  • уже предоставивших такую справку.
Все эти нормы также распространяются на лиц без гражданства.
Для украинцев закон предусматривает переходный период: они могут не предъявлять справку об отсутствии судимости в течение двух лет.
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