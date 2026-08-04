Мигрантам с судимостью запретили получать российское гражданство

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин подписал закон, запрещающий получение гражданства или права на проживание в России иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью.
- Мигранты, достигшие 14-летнего возраста, обязаны предоставить в территориальные органы МВД справку об отсутствии судимости, выданную в стране происхождения.
- Для украинцев предусмотрен переходный период: они могут не предъявлять справку об отсутствии судимости в течение двух лет.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, запрещающий получение гражданства либо права на проживание в стране иностранцам с судимостью.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Речь идет об иностранцах или лицах без гражданства, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления в России или за ее пределами.
Вне зависимости от тяжести правонарушения оно также будет основанием для отказа в выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство.
Кроме того, мигранты, достигшие 14-летнего возраста, обязаны принести в территориальные органы МВД справку об отсутствии судимости. Ее должны выдать в стране происхождения не ранее чем за три месяца до подачи заявления на РВП или ВНЖ в России. Лица, совершившие преступление, должны предоставить соответствующий подтверждающий документ.
Исключение касается иностранцев:
- не достигших 14 лет;
- признанных беженцами либо получивших политическое или временное убежище;
- служащих по контракту в российских ВС или участвовавших в боевых действиях в их составе;
- уже предоставивших такую справку.
Все эти нормы также распространяются на лиц без гражданства.
Для украинцев закон предусматривает переходный период: они могут не предъявлять справку об отсутствии судимости в течение двух лет.
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26 июля, 14:40