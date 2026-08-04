Госдеп планирует закрыть пять зарубежных представительств, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдепартамент США уведомил конгресс о намерении закрыть пять зарубежных представительств, включая консульства в Канаде, Японии и Индонезии.
- Источники уточняют, что ожидаемое закрытие нескольких зарубежных представительств связано в первую очередь с сокращением персонала.
ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Госдепартамент США уведомил конгресс о намерении закрыть пять зарубежных представительств, включая консульства в Канаде, Японии и Индонезии, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ожидаемое закрытие нескольких зарубежных представительств связано в первую очередь с сокращением персонала, а не с каким-либо конкретным геополитическим событием, уточняют источники.
В ответ на запрос агентства госдеп не подтвердил эту информацию, ограничившись заявлением о приверженности эффективному дипломатическому присутствию США.
В июне 2026 года телеканал NBC сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа за прошлый год сократила порядка 2 тысяч дипломатов. Весной 2025 года госсекретарь Марко Рубио анонсировал план реструктуризации ведомства. По его словам, аппарат американского внешнеполитического ведомства был слишком "раздутым".