Рейтинг@Mail.ru
Госдеп планирует закрыть пять зарубежных представительств, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:05 04.08.2026
Госдеп планирует закрыть пять зарубежных представительств, пишут СМИ

Reuters: США хотят закрыть пять представительств, в том числе в Японии и Канаде

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдепартамент США уведомил конгресс о намерении закрыть пять зарубежных представительств, включая консульства в Канаде, Японии и Индонезии.
  • Источники уточняют, что ожидаемое закрытие нескольких зарубежных представительств связано в первую очередь с сокращением персонала.
ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Госдепартамент США уведомил конгресс о намерении закрыть пять зарубежных представительств, включая консульства в Канаде, Японии и Индонезии, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"В уведомлении, направленном в некоторые комитеты конгресса в конце прошлой недели, государственный департамент сообщил, что планирует закрыть свои представительства в Сент-Джорджесе, Гренада; Нагое, Япония; Медане, Индонезия; Дуале, Камерун; и Виннипеге, Канада", – передает агентство.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
Госдеп США и ЕС оплачивают массаж украинским ЛГБТ*-боевикам
19 июля, 03:13
Ожидаемое закрытие нескольких зарубежных представительств связано в первую очередь с сокращением персонала, а не с каким-либо конкретным геополитическим событием, уточняют источники.
В ответ на запрос агентства госдеп не подтвердил эту информацию, ограничившись заявлением о приверженности эффективному дипломатическому присутствию США.
В июне 2026 года телеканал NBC сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа за прошлый год сократила порядка 2 тысяч дипломатов. Весной 2025 года госсекретарь Марко Рубио анонсировал план реструктуризации ведомства. По его словам, аппарат американского внешнеполитического ведомства был слишком "раздутым".
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Министерство внутренней безопасности США экономит скрепки, пишут СМИ
23 апреля, 03:40
 
В миреСШАЯпонияИндонезияДональд ТрампМарко РубиоГосударственный департамент СШАNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала