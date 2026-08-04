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"Единая Россия" делает спорт доступным, заявил Герой России Головин - РИА Новости, 04.08.2026
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12:32 04.08.2026
"Единая Россия" делает спорт доступным, заявил Герой России Головин

Герой России Головин: сторонники ЕР делают спорт доступным для всех

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладислав Головин
Владислав Головин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Владислав Головин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марафон «Сила России», организованный «Единой Россией», дает возможность познакомиться с тренерами и узнать больше о разных направлениях спорта.
  • До 9 августа на площадках марафона пройдут соревнования, тренировки, мастер-классы и спортивные фестивали для людей с инвалидностью, ветеранов и участников СВО, а также семей с детьми, профессиональных спортсменов и любителей.
  • Главным событием недели инклюзивного спорта станет праздник на площадке Паралимпийского комитета России в Москве, который состоится 6 августа.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сторонники "Единой России" делают спорт доступным для всех, марафон "Сила России", организованный партией, дает возможность познакомиться с тренерами и узнать больше о разных направлениях, отметил представитель федеральной пятерки списка ЕР на выборах в Госдуму, Герой России Владислав Головин.
Неделя инклюзивного спорта проходит по всей стране в рамках марафона "Сила России", организованного ЕР, сообщили на сайте партии. На площадках марафона до 9 августа пройдут тематические соревнования, тренировки, мастер-классы и спортивные фестивали для людей с инвалидностью, ветеранов и участников СВО, а также семей с детьми, профессиональных спортсменов и любителей.
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"Сторонники "Единой России" делают спорт доступным для всех… Марафон "Сила России" дает возможность познакомиться с тренерами и узнать больше о разных направлениях", - сказал Головин.
По словам Героя России, он не понаслышке знает, что инклюзивный спорт - это про упорство, умение не сдаваться и готовность каждый день делать шаг вперед.
«
"После ранения я продолжаю заниматься плаванием, поддерживая таким образом форму, и этот личный опыт помогает по-настоящему увидеть возможности инклюзивного спорта", - добавил он.
В "Единой России также рассказали, что главным событием недели инклюзивного спорта станет праздник на площадке Паралимпийского комитета России в Москве, который состоится 6 августа. Представители инклюзивного сообщества передадут предложения в новую народную программу партии.
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