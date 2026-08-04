"Единая Россия" делает спорт доступным, заявил Герой России Головин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Марафон «Сила России», организованный «Единой Россией», дает возможность познакомиться с тренерами и узнать больше о разных направлениях спорта.
- До 9 августа на площадках марафона пройдут соревнования, тренировки, мастер-классы и спортивные фестивали для людей с инвалидностью, ветеранов и участников СВО, а также семей с детьми, профессиональных спортсменов и любителей.
- Главным событием недели инклюзивного спорта станет праздник на площадке Паралимпийского комитета России в Москве, который состоится 6 августа.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сторонники "Единой России" делают спорт доступным для всех, марафон "Сила России", организованный партией, дает возможность познакомиться с тренерами и узнать больше о разных направлениях, отметил представитель федеральной пятерки списка ЕР на выборах в Госдуму, Герой России Владислав Головин.
Неделя инклюзивного спорта проходит по всей стране в рамках марафона "Сила России", организованного ЕР, сообщили на сайте партии. На площадках марафона до 9 августа пройдут тематические соревнования, тренировки, мастер-классы и спортивные фестивали для людей с инвалидностью, ветеранов и участников СВО, а также семей с детьми, профессиональных спортсменов и любителей.
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"Сторонники "Единой России" делают спорт доступным для всех… Марафон "Сила России" дает возможность познакомиться с тренерами и узнать больше о разных направлениях", - сказал Головин.
По словам Героя России, он не понаслышке знает, что инклюзивный спорт - это про упорство, умение не сдаваться и готовность каждый день делать шаг вперед.
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"После ранения я продолжаю заниматься плаванием, поддерживая таким образом форму, и этот личный опыт помогает по-настоящему увидеть возможности инклюзивного спорта", - добавил он.
В "Единой России также рассказали, что главным событием недели инклюзивного спорта станет праздник на площадке Паралимпийского комитета России в Москве, который состоится 6 августа. Представители инклюзивного сообщества передадут предложения в новую народную программу партии.