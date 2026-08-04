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На Кубани рассказали о состоянии детей, пострадавших при атаке в Геленджике - РИА Новости, 04.08.2026
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14:38 04.08.2026 (обновлено: 14:53 04.08.2026)
На Кубани рассказали о состоянии детей, пострадавших при атаке в Геленджике

Двое детей, пострадавших при атаке БПЛА в Геленджике, находятся в реанимации

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое детей, пострадавших при атаке БПЛА на Архипо-Осиповку, находятся в реанимации.
  • Состояние детей стабильное, им оказывается вся необходимая помощь, сообщила главный врач детской краевой клинической больницы Елена Клещенко.
СОЧИ, 4 авг - РИА Новости. Двое детей, которые пострадали при атаке БПЛА на Архипо-Осиповку, находятся в реанимации, их состояние стабильное, сообщила главный врач детской краевой клинической больницы Елена Клещенко.
"Двое из этих детей находятся в отделении реанимации. Им оказывается вся необходимая возможная помощь. Состояние детей стабильное, они ни в чем не нуждаются", - цитирует слова главного врача краевой клинической больницы Елены Клещенко оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.
Она добавила, что опасений за жизнь детей нет, поскольку врачи из Геленджика и Новороссийска оказали своевременную помощь пострадавшим на месте, а после происшествия их доставили в Краснодар посредством санавиации и медицины катастроф.
В понедельник утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. По данным оперштаба региона, погибли семь человек, среди них трое детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что госпитализирован 21 пострадавший, в том числе трое детей, девять пострадавших - в тяжелом состоянии. Еще 37 пострадавших, включая 9 детей, получили амбулаторную медицинскую помощь.
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