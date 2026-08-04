На Кубани рассказали о состоянии детей, пострадавших при атаке в Геленджике

СОЧИ, 4 авг - РИА Новости. Двое детей, которые пострадали при атаке БПЛА на Архипо-Осиповку, находятся в реанимации, их состояние стабильное, сообщила главный врач детской краевой клинической больницы Елена Клещенко.

Она добавила, что опасений за жизнь детей нет, поскольку врачи из Геленджика и Новороссийска оказали своевременную помощь пострадавшим на месте, а после происшествия их доставили в Краснодар посредством санавиации и медицины катастроф.