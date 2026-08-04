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Число детей, погибших при ударе ВСУ по Геленджику, увеличилось до четырех - РИА Новости, 04.08.2026
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13:13 04.08.2026 (обновлено: 19:21 04.08.2026)
Число детей, погибших при ударе ВСУ по Геленджику, увеличилось до четырех

Львова-Белова: число погибших детей при атаке на Геленджик возросло до четырех

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСтихийный мемориал в Краснодаре в память о погибших в результате атаки ВСУ на Геленджик
Стихийный мемориал в Краснодаре в память о погибших в результате атаки ВСУ на Геленджик - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Стихийный мемориал в Краснодаре в память о погибших в результате атаки ВСУ на Геленджик
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жертвами вчерашней атаки ВСУ на Геленджик стали четверо несовершеннолетних.
  • Трое детей находятся в больнице, одного из них прооперировали.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 4 авг — РИА Новости. Жертвами вчерашней атаки ВСУ на Геленджик стали четверо несовершеннолетних, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.
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"Вновь агрессия Украины. В настоящий момент у нас данные по четырем погибшим детям", — сказала она журналистам.
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Львова-Белова уточнила, что трое ребят находятся в больнице, одного из них прооперировали.
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"Всю необходимую помощь, которая потребуется, мы обязательно окажем детям и их семьям", — подчеркнула омбудсмен.
Накануне глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что противник целенаправленно нанес удар БПЛА в курортном поселке Архипо-Осиповка по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военным целям.
Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли семь человек, еще 58 получили ранения. Госпитализация потребовалась 21 из них, включая четырех детей. Одного уже выписали из больницы, двое находятся в реанимации, их состояние стабильное.
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