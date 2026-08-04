Число пострадавших при атаке БПЛА на Геленджик увеличилось до 58 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Количество пострадавших при атаке БПЛА на Архипо-Осиповку увеличилось до 58 человек.
- 19 пострадавших, в том числе трое детей, перевезли в больницы Краснодара, еще двое находятся в больнице Новороссийска.
- Среди погибших — трое детей, девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Количество пострадавших при атаке БПЛА на Архипо-Осиповку увеличилось до 58 человек, сообщает оперативный штаб Кубани.
"Количество пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до 58 человек. Госпитализирован 21 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева 19 пострадавших, в их числе трое детей, перевезли в краевые больницы Краснодара, еще двое находятся в больнице Новороссийска. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Еще 37 человек, среди которых девять детей, получили амбулаторное лечение.
В понедельник утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших трое детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что госпитализирован 21 пострадавший, в том числе трое детей, девять пострадавших - в тяжелом состоянии.