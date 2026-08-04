Число пострадавших при атаке БПЛА на Геленджик увеличилось до 58 человек

КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Количество пострадавших при атаке БПЛА на Архипо-Осиповку увеличилось до 58 человек, сообщает оперативный штаб Кубани.

В понедельник утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших трое детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что госпитализирован 21 пострадавший, в том числе трое детей, девять пострадавших - в тяжелом состоянии.