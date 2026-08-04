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Число пострадавших при атаке БПЛА на Геленджик увеличилось до 58 человек - РИА Новости, 04.08.2026
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09:15 04.08.2026 (обновлено: 09:19 04.08.2026)
Число пострадавших при атаке БПЛА на Геленджик увеличилось до 58 человек

Число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Геленджик увеличилось до 58 человек

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Количество пострадавших при атаке БПЛА на Архипо-Осиповку увеличилось до 58 человек.
  • 19 пострадавших, в том числе трое детей, перевезли в больницы Краснодара, еще двое находятся в больнице Новороссийска.
  • Среди погибших — трое детей, девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Количество пострадавших при атаке БПЛА на Архипо-Осиповку увеличилось до 58 человек, сообщает оперативный штаб Кубани.
"Количество пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до 58 человек. Госпитализирован 21 человек", - говорится в сообщении.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Лантратова назвала атаку ВСУ на Геленджик бесчеловечным преступлением
3 августа, 19:28
Уточняется, что по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева 19 пострадавших, в их числе трое детей, перевезли в краевые больницы Краснодара, еще двое находятся в больнице Новороссийска. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Еще 37 человек, среди которых девять детей, получили амбулаторное лечение.
В понедельник утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших трое детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что госпитализирован 21 пострадавший, в том числе трое детей, девять пострадавших - в тяжелом состоянии.
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ГеленджикКраснодарНовороссийскВениамин КондратьевАлексей Кузнецов
 
 
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