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Защита Гасанова обжалует приговор по делу об отмывании денег - РИА Новости, 04.08.2026
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17:03 04.08.2026
Защита Гасанова обжалует приговор по делу об отмывании денег

Защита Гасанова обжалует приговор по делу об отмывании 68 миллионов рублей

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБлогер Гусейн Гасанов
Блогер Гусейн Гасанов - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Блогер Гусейн Гасанов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блогера Гусейна Гасанова заочно приговорили к четырем годам колонии за отмывание 68 миллионов рублей.
  • Защита блогера намерена обжаловать приговор.
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Защита блогера Гусейна Гасанова обжалует заочный приговор в 4 года, назначенный ему за отмывание 68 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Козяйкин.
Во вторник суд в Москве приговорил блогера к четырем годам колонии заочно за отмывание 68 миллионов рублей через покупку апартаментов. Кроме того, суд изъял в доход государства у Гасанова недвижимость, а также назначил штраф в 1 миллион рублей.
"Конечно, мы будем обжаловать приговор, у нас есть план, поэтому будем этому плану придерживаться", - сказал Козяйкин.
Блогер заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск.
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1 августа, 13:27
 
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