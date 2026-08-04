Защита Гасанова обжалует приговор по делу об отмывании денег

Краткий пересказ от РИА ИИ Блогера Гусейна Гасанова заочно приговорили к четырем годам колонии за отмывание 68 миллионов рублей.

Защита блогера намерена обжаловать приговор.

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Защита блогера Гусейна Гасанова обжалует заочный приговор в 4 года, назначенный ему за отмывание 68 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Козяйкин.

Во вторник суд в Москве приговорил блогера к четырем годам колонии заочно за отмывание 68 миллионов рублей через покупку апартаментов. Кроме того, суд изъял в доход государства у Гасанова недвижимость, а также назначил штраф в 1 миллион рублей.

"Конечно, мы будем обжаловать приговор, у нас есть план, поэтому будем этому плану придерживаться", - сказал Козяйкин.