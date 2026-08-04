Суд изъял у блогера Гасанова апартаменты в "Москва-Сити"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресненский районный суд Москвы изъял у Гусейна Гасанова апартаменты в "Москва-Сити".
- Блогера заочно приговорили к четырем годам колонии за отмывание денег через покупку недвижимости.
- Его объявили в международный розыск.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пресненский районный суд Москвы изъял у блогера Гусейна Гасанова апартаменты в "Москва-Сити".
"Назначить штраф в размере миллион рублей. Конфисковать и обратить в собственность России нежилое помещение, расположенное по адресу: Пресненский район <...>, стоимостью 46 миллионов рублей", — огласила решение судья.
Во вторник Гасанова заочно приговорили к четырем годам колонии общего режима за отмывание денег через покупку недвижимости. Его объявили в международный розыск. Ранее сторона обвинения просила для него шесть лет лишения свободы.
По версии следствия, Гасанов, будучи индивидуальным предпринимателем, не заплатил налоги на сумму более 170 миллионов. Затем он легализовал деньги через финансовые операции и заключение договора купли-продажи апартаментов в "Москва-Сити" более чем на 68 миллионов.
Федеральная налоговая служба предъявила иск блогеру в июне 2024 года, его счета были заморожены.
Суд приговорил блогера Митрошину к условному сроку
18 июня, 12:59