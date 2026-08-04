Суд изъял у блогера Гасанова апартаменты в "Москва-Сити"

"Назначить штраф в размере миллион рублей. Конфисковать и обратить в собственность России нежилое помещение, расположенное по адресу: Пресненский район <...>, стоимостью 46 миллионов рублей", — огласила решение судья.

По версии следствия, Гасанов, будучи индивидуальным предпринимателем, не заплатил налоги на сумму более 170 миллионов. Затем он легализовал деньги через финансовые операции и заключение договора купли-продажи апартаментов в "Москва-Сити" более чем на 68 миллионов.