Суд приговорил блогера Гусейна Гасанова к четырем годам колонии заочно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресненский суд Москвы приговорил блогера Гусейна Гасанова к четырем годам колонии заочно.
- Гасанов признан виновным в отмывании 68 миллионов рублей через покупку апартаментов в "Москва-Сити".
- Блогер заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск.
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил блогера Гусейна Гасанова к четырем годам колонии заочно за отмывание 68 миллионов рублей через покупку апартаментов в "Москва-Сити", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее прошли прения по делу Гасанова, в ходе которых сторона обвинения запросила для него 6 лет колонии.
"Признать Гусейна Гасанова виновным в совершении преступления по пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ и назначить четыре года лишения свободы в колонии общего режима", - огласила судья.
Блогер заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск.
Гасанов, по версии следствия, будучи индивидуальным предпринимателем, не заплатил налоги на сумму более 170 миллионов рублей. Впоследствии блогер легализовал деньги через финансовые операции и заключение договора купли-продажи апартаментов в "Москва-Сити" на общую сумму более 68 миллионов рублей.
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14 мая 2025, 20:33