Суд приговорил блогера Гусейна Гасанова к четырем годам колонии заочно

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил блогера Гусейна Гасанова к четырем годам колонии заочно за отмывание 68 миллионов рублей через покупку апартаментов в "Москва-Сити", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Гасанов, по версии следствия, будучи индивидуальным предпринимателем, не заплатил налоги на сумму более 170 миллионов рублей. Впоследствии блогер легализовал деньги через финансовые операции и заключение договора купли-продажи апартаментов в "Москва-Сити" на общую сумму более 68 миллионов рублей.