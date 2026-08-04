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Суд приговорил блогера Гусейна Гасанова к четырем годам колонии заочно - РИА Новости, 04.08.2026
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13:29 04.08.2026 (обновлено: 13:31 04.08.2026)
Суд приговорил блогера Гусейна Гасанова к четырем годам колонии заочно

Суд дал блогеру Гасанову 4 года колонии заочно за отмывание 68 млн руб

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБлогер Гусейн Гасанов
Блогер Гусейн Гасанов - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Блогер Гусейн Гасанов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресненский суд Москвы приговорил блогера Гусейна Гасанова к четырем годам колонии заочно.
  • Гасанов признан виновным в отмывании 68 миллионов рублей через покупку апартаментов в "Москва-Сити".
  • Блогер заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск.
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил блогера Гусейна Гасанова к четырем годам колонии заочно за отмывание 68 миллионов рублей через покупку апартаментов в "Москва-Сити", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее прошли прения по делу Гасанова, в ходе которых сторона обвинения запросила для него 6 лет колонии.
"Признать Гусейна Гасанова виновным в совершении преступления по пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ и назначить четыре года лишения свободы в колонии общего режима", - огласила судья.
Блогер заочно арестован в РФ и объявлен в международный розыск.
Гасанов, по версии следствия, будучи индивидуальным предпринимателем, не заплатил налоги на сумму более 170 миллионов рублей. Впоследствии блогер легализовал деньги через финансовые операции и заключение договора купли-продажи апартаментов в "Москва-Сити" на общую сумму более 68 миллионов рублей.
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