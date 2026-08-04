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Сроки доставки гаджетов из Китая грузовиками выросли вдвое, сообщают СМИ - РИА Новости, 04.08.2026
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11:11 04.08.2026
Сроки доставки гаджетов из Китая грузовиками выросли вдвое, сообщают СМИ

Известия: сроки доставки электроники из Китая в РФ выросли с недели до двух

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСотрудник магазина держит в руках смартфон
Сотрудник магазина держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Сотрудник магазина держит в руках смартфон . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сроки доставки электроники из Китая в Россию грузовиками выросли примерно вдвое, пишет газета "Известия" со ссылкой на ряд источников.
  • Стоимость доставки электроники из Китая в Россию выросла примерно на 10%.
  • Автоперевозки остаются наиболее популярным способом доставки электроники из Китая в Россию, на них приходится около 70% поставок.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сроки доставки электроники из Китая в Россию грузовиками выросли вдвое - теперь их приходится ожидать около двух недель, пишет газета "Известия" со ссылкой на ряд источников.
"Сроки доставки гаджетов из Китая в Россию грузовиками выросли примерно вдвое, рассказали "Известиям" менеджер одного из производителей электроники, сотрудник дистрибьютора, а также источник, знакомый с руководством нескольких вендоров и продавцов", - пишет газета.
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"Если в первой половине года ожидать товар приходилось в среднем неделю, то теперь - около двух, утверждает один из них. При этом стоимость доставки выросла примерно на 10%", - уточняется в статье.
При этом менеджер одного из производителей отметил, что автоперевозки пока остаются наиболее популярным способом доставки электроники из Китая - этим способом в Россию доставляется около 70% гаджетов.
В числе факторов, из-за которых выросли сроки доставки, партнер ComNews Research Леонид Коник назвал сезонное повышение уровня воды в Амуре. Из-за этого с 23 июля было закрыто движение грузового автотранспорта через пограничный переход Амурзет в Еврейской АО, который соединяет Россию с пунктом пропуска Лобэй в Китае, рассказал эксперт.
Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков в беседе с газетой выразил мнение, что ситуация может стабилизироваться осенью.
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