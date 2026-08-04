Сроки доставки гаджетов из Китая грузовиками выросли вдвое, сообщают СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Сроки доставки электроники из Китая в Россию грузовиками выросли примерно вдвое, пишет газета "Известия" со ссылкой на ряд источников.

Стоимость доставки электроники из Китая в Россию выросла примерно на 10%.

Автоперевозки остаются наиболее популярным способом доставки электроники из Китая в Россию, на них приходится около 70% поставок.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сроки доставки электроники из Китая в Россию грузовиками выросли вдвое - теперь их приходится ожидать около двух недель, пишет газета Сроки доставки электроники из Китая в Россию грузовиками выросли вдвое - теперь их приходится ожидать около двух недель, пишет газета "Известия" со ссылкой на ряд источников.

"Сроки доставки гаджетов из Китая в Россию грузовиками выросли примерно вдвое, рассказали "Известиям" менеджер одного из производителей электроники, сотрудник дистрибьютора, а также источник, знакомый с руководством нескольких вендоров и продавцов", - пишет газета.

"Если в первой половине года ожидать товар приходилось в среднем неделю, то теперь - около двух, утверждает один из них. При этом стоимость доставки выросла примерно на 10%", - уточняется в статье.

При этом менеджер одного из производителей отметил, что автоперевозки пока остаются наиболее популярным способом доставки электроники из Китая - этим способом в Россию доставляется около 70% гаджетов.

В числе факторов, из-за которых выросли сроки доставки, партнер ComNews Research Леонид Коник назвал сезонное повышение уровня воды в Амуре. Из-за этого с 23 июля было закрыто движение грузового автотранспорта через пограничный переход Амурзет в Еврейской АО, который соединяет Россию с пунктом пропуска Лобэй в Китае, рассказал эксперт.