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В Сене у Эйфелевой башни обнаружили человеческие останки - РИА Новости, 04.08.2026
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17:29 04.08.2026
В Сене у Эйфелевой башни обнаружили человеческие останки

В Сене в нескольких сотнях метров от Эйфелевой башни нашли человеческие останки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Париже
Автомобиль полиции в Париже - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции в Париже. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Речная полиция Франции обнаружила человеческие останки в водах Сены недалеко от Эйфелевой башни.
  • Сотрудники речной полиции передали найденные останки представителю уголовной полиции.
  • Прокуратура Парижа подтвердила начало расследования и проведение антропологической экспертизы.
ПАРИЖ, 4 авг – РИА Новости. Речная полиция Франции обнаружила в воскресенье человеческие останки, включая нижнюю челюсть, в водах Сены в нескольких сотнях метров от Эйфелевой башни, сообщает газета Parisien со ссылкой на близкий к следствию источник.
"В воскресенье утром во время учебных занятий на реке сотрудники речной полиции обнаружили страшную находку у порта Бурдонне в 7-м округе Парижа, всего в нескольких кабельтовых (морская мера длины, равная 185,2 метра - ред.) от Эйфелевой башни… Водолазы подняли со дна "несколько сильно поврежденных человеческих костей", в том числе "нижнюю челюсть с зубами", - говорится в публикации.
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Как следует из сообщения, сотрудники речной полиции на месте передали найденные останки представителю уголовной полиции.
Прокуратура Парижа была уведомлена об обнаружении человеческих останков в Сене, сообщает Parisien.
Ведомство подтвердило начало расследования. Специалисты проведут антропологическую экспертизу, которая поможет установить происхождение и возраст останков, сообщает Parisien.
В материале Parisien сообщается, что в Сене уже не впервые находят погибших людей. В декабре 2025 года в водах реки недалеко от моста Пон-Неф было обнаружено тело с отсутствующей рукой и двумя ранами в области груди, а в августе 2025 года к юго-востоку от Парижа, в коммуне Шуази-ле-Руа, через которую протекает Сена, были обнаружены тела четырех мужчин.
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