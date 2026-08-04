В Сене у Эйфелевой башни обнаружили человеческие останки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Речная полиция Франции обнаружила человеческие останки в водах Сены недалеко от Эйфелевой башни.
- Сотрудники речной полиции передали найденные останки представителю уголовной полиции.
- Прокуратура Парижа подтвердила начало расследования и проведение антропологической экспертизы.
ПАРИЖ, 4 авг – РИА Новости. Речная полиция Франции обнаружила в воскресенье человеческие останки, включая нижнюю челюсть, в водах Сены в нескольких сотнях метров от Эйфелевой башни, сообщает газета Parisien со ссылкой на близкий к следствию источник.
"В воскресенье утром во время учебных занятий на реке сотрудники речной полиции обнаружили страшную находку у порта Бурдонне в 7-м округе Парижа, всего в нескольких кабельтовых (морская мера длины, равная 185,2 метра - ред.) от Эйфелевой башни… Водолазы подняли со дна "несколько сильно поврежденных человеческих костей", в том числе "нижнюю челюсть с зубами", - говорится в публикации.
Как следует из сообщения, сотрудники речной полиции на месте передали найденные останки представителю уголовной полиции.
Прокуратура Парижа была уведомлена об обнаружении человеческих останков в Сене, сообщает Parisien.
Ведомство подтвердило начало расследования. Специалисты проведут антропологическую экспертизу, которая поможет установить происхождение и возраст останков, сообщает Parisien.
В материале Parisien сообщается, что в Сене уже не впервые находят погибших людей. В декабре 2025 года в водах реки недалеко от моста Пон-Неф было обнаружено тело с отсутствующей рукой и двумя ранами в области груди, а в августе 2025 года к юго-востоку от Парижа, в коммуне Шуази-ле-Руа, через которую протекает Сена, были обнаружены тела четырех мужчин.
В Париже мужчина напал с ножом на трех женщин
27 июля, 14:44