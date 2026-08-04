В Сене у Эйфелевой башни обнаружили человеческие останки

В материале Parisien сообщается, что в Сене уже не впервые находят погибших людей. В декабре 2025 года в водах реки недалеко от моста Пон-Неф было обнаружено тело с отсутствующей рукой и двумя ранами в области груди, а в августе 2025 года к юго-востоку от Парижа, в коммуне Шуази-ле-Руа, через которую протекает Сена, были обнаружены тела четырех мужчин.