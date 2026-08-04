Финляндия разрешила эксплуатацию первого в мире хранилища ядерных отходов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Финский центр радиационной и ядерной безопасности (STUK) выдал разрешение на эксплуатацию первого в мире хранилища отработанных ядерных отходов.
- Хранилище Onkalo построено рядом с АЭС "Олкилуото" и является первым в мире проектом геологического захоронения ядерных отходов на срок около 100 тысяч лет.
- Отработанное ядерное топливо будет помещаться в чугунные капсулы с медной оболочкой и захораниваться на глубине более 400 метров.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Финский центр радиационной и ядерной безопасности (STUK) сообщил, что выдал разрешение на эксплуатацию первого в мире хранилища отработанных ядерных отходов.
Хранилище Onkalo построено рядом с АЭС "Олкилуото", примерно в 240 километрах от Хельсинки. Это первый в мире проект геологического захоронения ядерных отходов на срок около 100 тысяч лет.
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"Центр радиационной и ядерной безопасности поддерживает выдачу лицензии на эксплуатацию объекта по захоронению отработанного ядерного топлива", - говорится в сообщении на сайте центра.
Как уточняет центр, хранилище еще должно получить разрешение на эксплуатацию от министерства труда и экономического развития. Ведомство в свою очередь заявило, что также готовит лицензию на эксплуатацию объекта.
Согласно проекту, отработанное ядерное топливо будет помещаться в чугунные капсулы с медной оболочкой, защищающей от коррозии. Капсулы затем опускаются в скважины для захоронения на глубину более 400 метров.
Компания Posiva, занимающаяся проектом, запрашивала лицензию на эксплуатацию объекта до конца 2070 года.
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