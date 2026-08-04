Финляндия разрешила эксплуатацию первого в мире хранилища ядерных отходов

Краткий пересказ от РИА ИИ Финский центр радиационной и ядерной безопасности (STUK) выдал разрешение на эксплуатацию первого в мире хранилища отработанных ядерных отходов.

Хранилище Onkalo построено рядом с АЭС "Олкилуото" и является первым в мире проектом геологического захоронения ядерных отходов на срок около 100 тысяч лет.

Отработанное ядерное топливо будет помещаться в чугунные капсулы с медной оболочкой и захораниваться на глубине более 400 метров.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Финский центр радиационной и ядерной безопасности (STUK) сообщил, что выдал разрешение на эксплуатацию первого в мире хранилища отработанных ядерных отходов.

Хранилище Onkalo построено рядом с АЭС "Олкилуото", примерно в 240 километрах от Хельсинки . Это первый в мире проект геологического захоронения ядерных отходов на срок около 100 тысяч лет.

"Центр радиационной и ядерной безопасности поддерживает выдачу лицензии на эксплуатацию объекта по захоронению отработанного ядерного топлива", - говорится в сообщении на сайте центра.

Как уточняет центр, хранилище еще должно получить разрешение на эксплуатацию от министерства труда и экономического развития. Ведомство в свою очередь заявило, что также готовит лицензию на эксплуатацию объекта.

Согласно проекту, отработанное ядерное топливо будет помещаться в чугунные капсулы с медной оболочкой, защищающей от коррозии. Капсулы затем опускаются в скважины для захоронения на глубину более 400 метров.