В Эфиопии при сходе оползня погибли 14 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ По меньшей мере 14 человек погибли и семеро получили ранения в результате схода оползня на территории монастыря Святой Марии в Эфиопии.

Оползень был вызван внезапным землетрясением в зоне Северная Шоа в регионе Амхара.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли и семеро получили ранения в понедельник в результате схода оползня, вызванного подземным толчком, на территории монастыря Святой Марии в Эфиопии, сообщило издание Addis Standard со ссылкой на местную администрацию.

"Четырнадцать верующих погибли и семеро получили ранения в результате оползня, вызванного, по словам властей, внезапным землетрясением в монастыре Святой Марии... в зоне Северная Шоа в эфиопском регионе Амхара", - говорится в сообщении.