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В Эфиопии при сходе оползня погибли 14 человек - РИА Новости, 04.08.2026
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02:22 04.08.2026
В Эфиопии при сходе оползня погибли 14 человек

В Эфиопии в монастыре 14 человек погибли при сходе оползня, еще 7 ранены

© AP PhotoЭфиопия
Эфиопия - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo
Эфиопия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По меньшей мере 14 человек погибли и семеро получили ранения в результате схода оползня на территории монастыря Святой Марии в Эфиопии.
  • Оползень был вызван внезапным землетрясением в зоне Северная Шоа в регионе Амхара.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли и семеро получили ранения в понедельник в результате схода оползня, вызванного подземным толчком, на территории монастыря Святой Марии в Эфиопии, сообщило издание Addis Standard со ссылкой на местную администрацию.
"Четырнадцать верующих погибли и семеро получили ранения в результате оползня, вызванного, по словам властей, внезапным землетрясением в монастыре Святой Марии... в зоне Северная Шоа в эфиопском регионе Амхара", - говорится в сообщении.
Как сообщает издание, пять человек серьезно пострадали, еще двое получили легкие травмы. На место происшествия немедленно прибыли экстренные и медицинские службы, которые провели поисково-спасательные работы и эвакуацию.
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