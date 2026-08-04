В Эфиопии при сходе оползня погибли 14 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По меньшей мере 14 человек погибли и семеро получили ранения в результате схода оползня на территории монастыря Святой Марии в Эфиопии.
- Оползень был вызван внезапным землетрясением в зоне Северная Шоа в регионе Амхара.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли и семеро получили ранения в понедельник в результате схода оползня, вызванного подземным толчком, на территории монастыря Святой Марии в Эфиопии, сообщило издание Addis Standard со ссылкой на местную администрацию.
"Четырнадцать верующих погибли и семеро получили ранения в результате оползня, вызванного, по словам властей, внезапным землетрясением в монастыре Святой Марии... в зоне Северная Шоа в эфиопском регионе Амхара", - говорится в сообщении.
Как сообщает издание, пять человек серьезно пострадали, еще двое получили легкие травмы. На место происшествия немедленно прибыли экстренные и медицинские службы, которые провели поисково-спасательные работы и эвакуацию.