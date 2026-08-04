Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: футуристический мост в "Москва-Сити" начнут строить в 2027 году

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Строить футуристический мост в деловом кластере "Москва-Сити" начнут в 2027 году, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Сейчас продолжается проектирование объекта, который станет частью инфраструктуры делового центра, – футуристического моста из медных сфер. Он соединит транспортный хаб "Москва-Сити" с многофункциональным комплексом "IQ-квартал", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

© Фото : Градостроительный комплекс Москвы Проект футуристического моста в деловом кластере "Москва-Сити" © Фото : Градостроительный комплекс Москвы Проект футуристического моста в деловом кластере "Москва-Сити"

По его словам, приступить к строительству сооружения длиной 90 метров планируется уже в следующем году.

Мост, как указывается в сообщении, будет состоять из 11 сфер, облицованных медными панелями и расположенных друг за другом по цепочке. В них будут круглые окна с витражными мозаиками.

Кроме того, пешеходную зону подсветят изнутри пиксельным освещением, напоминающим звездное небо, добавляется в сообщении.