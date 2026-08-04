Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: футуристический мост в "Москва-Сити" начнут строить в 2027 году - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 04.08.2026
Ефимов: футуристический мост в "Москва-Сити" начнут строить в 2027 году

Ефимов: возводить футуристический мост в "Москва-Сити" начнут в 2027 году

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Строить футуристический мост в деловом кластере "Москва-Сити" начнут в 2027 году, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Сейчас продолжается проектирование объекта, который станет частью инфраструктуры делового центра, – футуристического моста из медных сфер. Он соединит транспортный хаб "Москва-Сити" с многофункциональным комплексом "IQ-квартал", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
© Фото : Градостроительный комплекс МосквыПроект футуристического моста в деловом кластере "Москва-Сити"
Проект футуристического моста в деловом кластере Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : Градостроительный комплекс Москвы
Проект футуристического моста в деловом кластере "Москва-Сити"
По его словам, приступить к строительству сооружения длиной 90 метров планируется уже в следующем году.
Мост, как указывается в сообщении, будет состоять из 11 сфер, облицованных медными панелями и расположенных друг за другом по цепочке. В них будут круглые окна с витражными мозаиками.
Кроме того, пешеходную зону подсветят изнутри пиксельным освещением, напоминающим звездное небо, добавляется в сообщении.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о возведении путепровода на Ярославском направлении МЖД.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Ефимов: город освободят от 143 тысяч "квадратов" недостроя в рамках КРТ
1 августа, 14:06
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала