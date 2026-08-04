Ефимов: футуристический мост в "Москва-Сити" начнут строить в 2027 году

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Строить футуристический мост в деловом кластере "Москва-Сити" начнут в 2027 году, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Сейчас продолжается проектирование объекта, который станет частью инфраструктуры делового центра, – футуристического моста из медных сфер. Он соединит транспортный хаб "Москва-Сити" с многофункциональным комплексом "IQ-квартал", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
© Фото : Градостроительный комплекс МосквыПроект футуристического моста в деловом кластере "Москва-Сити"
© Фото : Градостроительный комплекс Москвы
Проект футуристического моста в деловом кластере "Москва-Сити"
По его словам, приступить к строительству сооружения длиной 90 метров планируется уже в следующем году.
Мост, как указывается в сообщении, будет состоять из 11 сфер, облицованных медными панелями и расположенных друг за другом по цепочке. В них будут круглые окна с витражными мозаиками.
Кроме того, пешеходную зону подсветят изнутри пиксельным освещением, напоминающим звездное небо, добавляется в сообщении.
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