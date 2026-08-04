Рейтинг@Mail.ru
Открытки "Доброго утра августа!": 55+ красивых картинок с пожеланиями
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 04.08.2026

Открытки "Доброго утра августа!" — красивые картинки и душевные пожелания

© Открытка создана РИА НовостиОткрытки "Доброго утра августа!"
Открытки Доброго утра августа! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Открытки "Доброго утра августа!"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Наталья Гаврилова, автор РИА Новости
Наталья Гаврилова
Редактор
Все материалы
Оглавление
Пусть последний летний месяц начинается для ваших близких только с хорошего настроения, теплых слов и добрых пожеланий. Отправьте красивую открытку с пожеланием "Доброго утра августа". В нашей подборке нежные и красивые, смешные и позитивные, романтичные и душевные открытки. Все картинки можно бесплатно скачать и отправить в мессенджере или разместить в социальных сетях. Выбирайте открытку и делитесь хорошим настроением с первых минут пробуждения.

Красивые открытки "Доброго утра августа!"

Стильные картинки с пожеланиями доброго утра и чудесного августовского дня передают красоту и нежность последнего летнего месяца. Каждая открытка наполнена летним настроением, яркими красками и добрыми пожеланиями, которые поднимут настроение с утра. Изображения, которые хочется сохранить и пересматривать снова. Скачивайте нежные и яркие открытки с добрым утром августа для отправки родным и друзьям, публикации в социальных сетях, в качестве теплого утреннего сообщения в чат коллегам.
© Открытка создана РИА НовостиПусть этот августовский день начнется с чашечки ароматного кофе, тёплого солнца и отличного настроения. Заряжайся августовским теплом!
Пусть этот августовский день начнется с чашечки ароматного кофе, тёплого солнца и отличного настроения. Заряжайся августовским теплом! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Пусть этот августовский день начнется с чашечки ароматного кофе, тёплого солнца и отличного настроения. Заряжайся августовским теплом!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиЖелаю, чтобы каждое мгновение этого последнего летнего месяца было наполнено радостью, уютом и душевным теплом. Отличного дня!
Желаю, чтобы каждое мгновение этого последнего летнего месяца было наполнено радостью, уютом и душевным теплом. Отличного дня! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Желаю, чтобы каждое мгновение этого последнего летнего месяца было наполнено радостью, уютом и душевным теплом. Отличного дня!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПусть утренний августовский рассвет подарит тебе вдохновение, легкость и веру в то, что сегодня произойдет что-то очень прекрасное!
Пусть утренний августовский рассвет подарит тебе вдохновение, легкость и веру в то, что сегодня произойдет что-то очень прекрасное! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Пусть утренний августовский рассвет подарит тебе вдохновение, легкость и веру в то, что сегодня произойдет что-то очень прекрасное!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПусть твой день будет таким же сочным, ярким и сладким, как спелые августовские ягоды. Наслаждайся каждым моментом этого лета!
Пусть твой день будет таким же сочным, ярким и сладким, как спелые августовские ягоды. Наслаждайся каждым моментом этого лета! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Пусть твой день будет таким же сочным, ярким и сладким, как спелые августовские ягоды. Наслаждайся каждым моментом этого лета!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОтправляю тебе лучик августовского солнца и порцию отличного настроения! Пусть сегодня всё складывается легко и гармонично.
Отправляю тебе лучик августовского солнца и порцию отличного настроения! Пусть сегодня всё складывается легко и гармонично. - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Отправляю тебе лучик августовского солнца и порцию отличного настроения! Пусть сегодня всё складывается легко и гармонично.
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПусть утро окружит тебя теплом, а день принесет только приятные сюрпризы и хорошие новости. Замечательного настроения!
Пусть утро окружит тебя теплом, а день принесет только приятные сюрпризы и хорошие новости. Замечательного настроения! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Пусть утро окружит тебя теплом, а день принесет только приятные сюрпризы и хорошие новости. Замечательного настроения!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПусть твоя улыбка сегодня сияет ярче августовского солнца! Желаю легкого, продуктивного и радостного дня.
Пусть твоя улыбка сегодня сияет ярче августовского солнца! Желаю легкого, продуктивного и радостного дня. - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Пусть твоя улыбка сегодня сияет ярче августовского солнца! Желаю легкого, продуктивного и радостного дня.
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиАвгуст дарит нам самые спелые плоды и тёплые дни. Пусть твой день будет богат на радостные события и приятные встречи!
Август дарит нам самые спелые плоды и тёплые дни. Пусть твой день будет богат на радостные события и приятные встречи! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Август дарит нам самые спелые плоды и тёплые дни. Пусть твой день будет богат на радостные события и приятные встречи!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиВстречай новый день с вдохновением! Пусть утренняя свежесть подарит тебе прилив сил и энергии для всех задуманных дел.
Встречай новый день с вдохновением! Пусть утренняя свежесть подарит тебе прилив сил и энергии для всех задуманных дел. - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Встречай новый день с вдохновением! Пусть утренняя свежесть подарит тебе прилив сил и энергии для всех задуманных дел.
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиЖелаю тебе провести этот августовский день в окружении любимых людей и искренних улыбок. Пусть удача сопровождает тебя везде!
Желаю тебе провести этот августовский день в окружении любимых людей и искренних улыбок. Пусть удача сопровождает тебя везде! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Желаю тебе провести этот августовский день в окружении любимых людей и искренних улыбок. Пусть удача сопровождает тебя везде!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПусть этот день принесет тебе душевный покой, гармонию и много поводов для радости. Наслаждайся красотой августа!
Пусть этот день принесет тебе душевный покой, гармонию и много поводов для радости. Наслаждайся красотой августа! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Пусть этот день принесет тебе душевный покой, гармонию и много поводов для радости. Наслаждайся красотой августа!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПусть в твоей душе расцветают самые яркие чувства, а день пройдет легко, словно полет августовской бабочки.
Пусть в твоей душе расцветают самые яркие чувства, а день пройдет легко, словно полет августовской бабочки. - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Пусть в твоей душе расцветают самые яркие чувства, а день пройдет легко, словно полет августовской бабочки.
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиЖелаю тебе неспешного утра, вкусного завтрака и замечательного дня, полного гармонии и любви.
Желаю тебе неспешного утра, вкусного завтрака и замечательного дня, полного гармонии и любви. - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Желаю тебе неспешного утра, вкусного завтрака и замечательного дня, полного гармонии и любви.
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПусть август принесет богатый урожай успехов, радости и новых побед! Отличного тебе дня и прекрасного самочувствия.
Пусть август принесет богатый урожай успехов, радости и новых побед! Отличного тебе дня и прекрасного самочувствия. - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Пусть август принесет богатый урожай успехов, радости и новых побед! Отличного тебе дня и прекрасного самочувствия.
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПускай августовское тепло согревает твое сердце даже в самые хлопотные дни. Желаю легкости и спокойствия!
Пускай августовское тепло согревает твое сердце даже в самые хлопотные дни. Желаю легкости и спокойствия! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Пускай августовское тепло согревает твое сердце даже в самые хлопотные дни. Желаю легкости и спокойствия!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПусть твоё утро будет сладким, а день — неимоверно успешным и насыщенным приятными моментами!
Пусть твоё утро будет сладким, а день — неимоверно успешным и насыщенным приятными моментами! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Пусть твоё утро будет сладким, а день — неимоверно успешным и насыщенным приятными моментами!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПусть твое лето будет сладким, как августовский мёд, а каждый день привносит в жизнь новые яркие краски!
Пусть твое лето будет сладким, как августовский мёд, а каждый день привносит в жизнь новые яркие краски! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Пусть твое лето будет сладким, как августовский мёд, а каждый день привносит в жизнь новые яркие краски!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиВдыхай августовскую свежесть и наслаждайся каждым мгновением. Желаю легких решений и отличных новостей!
Вдыхай августовскую свежесть и наслаждайся каждым мгновением. Желаю легких решений и отличных новостей! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Вдыхай августовскую свежесть и наслаждайся каждым мгновением. Желаю легких решений и отличных новостей!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПусть этот день будет наполнен ароматами цветов, теплом августовского солнца и улыбками близких!
Пусть этот день будет наполнен ароматами цветов, теплом августовского солнца и улыбками близких! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Пусть этот день будет наполнен ароматами цветов, теплом августовского солнца и улыбками близких!
Скачать
Восход солнца над сибирской тайгой - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Открытки с добрым утром: самые красивые картинки для любимых и близких
9 февраля, 20:41

Прикольные и позитивные открытки "Доброго утра августа!"

Август — время, когда можно расслабиться, повеселиться и насладиться последними тёплыми деньками. Картинки с юмором "Доброго утра августа!", чтобы зарядить получателя хорошим настроением на весь день. Смешные картинки с остроумными подписями, забавные персонажи и добрый юмор. Отправляйте друзьям и коллегам, пусть утро начинается с искренней улыбки или громкого смеха.
© Открытка создана РИА НовостиПросыпайся! Август короткий, нужно успеть поймать все лучи солнца и съесть все арбузы! Бодрого и веселого тебе дня!
Просыпайся! Август короткий, нужно успеть поймать все лучи солнца и съесть все арбузы! Бодрого и веселого тебе дня! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Просыпайся! Август короткий, нужно успеть поймать все лучи солнца и съесть все арбузы! Бодрого и веселого тебе дня!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиЖелаю августовской легкости, ярких впечатлений и непреодолимого желания радоваться жизни! Пусть день пройдет на ура!
Желаю августовской легкости, ярких впечатлений и непреодолимого желания радоваться жизни! Пусть день пройдет на ура! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Желаю августовской легкости, ярких впечатлений и непреодолимого желания радоваться жизни! Пусть день пройдет на ура!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиВключаем режим "наслаждаться остатками лета" на максимум! Пусть утренний кофе будет крепким, а день — крутым.
Включаем режим наслаждаться остатками лета на максимум! Пусть утренний кофе будет крепким, а день — крутым. - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Включаем режим "наслаждаться остатками лета" на максимум! Пусть утренний кофе будет крепким, а день — крутым.
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиАвгуст — это как вечер воскресенья, его нужно провести максимально ярко! Заряжайся позитивом и вперёд, к новым делам!
Август — это как вечер воскресенья, его нужно провести максимально ярко! Заряжайся позитивом и вперёд, к новым делам! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Август — это как вечер воскресенья, его нужно провести максимально ярко! Заряжайся позитивом и вперёд, к новым делам!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиВставай, а то весь август проспишь! Заряжайся бодростью, хватай хорошее настроение и вперед за приключениями!
Вставай, а то весь август проспишь! Заряжайся бодростью, хватай хорошее настроение и вперед за приключениями! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Вставай, а то весь август проспишь! Заряжайся бодростью, хватай хорошее настроение и вперед за приключениями!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПусть твой кофе сегодня обладает волшебным свойством дарить 100% бодрости и бесконечный поток хорошего настроения!
Пусть твой кофе сегодня обладает волшебным свойством дарить 100% бодрости и бесконечный поток хорошего настроения! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Пусть твой кофе сегодня обладает волшебным свойством дарить 100% бодрости и бесконечный поток хорошего настроения!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиЗаряжайся утренним позитивом! Пусть день принесет столько приятностей, сколько семечек в самом большом подсолнухе!
Заряжайся утренним позитивом! Пусть день принесет столько приятностей, сколько семечек в самом большом подсолнухе! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Заряжайся утренним позитивом! Пусть день принесет столько приятностей, сколько семечек в самом большом подсолнухе!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиОтключай будильник и включай отличное настроение! Желаю дня, полного приятных неожиданностей и легких задач.
Отключай будильник и включай отличное настроение! Желаю дня, полного приятных неожиданностей и легких задач. - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Отключай будильник и включай отличное настроение! Желаю дня, полного приятных неожиданностей и легких задач.
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПусть сегодня все твои проблемы решаются так же легко, как съедается долька спелого августовского арбуза!
Пусть сегодня все твои проблемы решаются так же легко, как съедается долька спелого августовского арбуза! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Пусть сегодня все твои проблемы решаются так же легко, как съедается долька спелого августовского арбуза!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиРабота работой, а августовское солнышко по расписанию! Желаю отличного дня без стресса и с кучей позитива.
Работа работой, а августовское солнышко по расписанию! Желаю отличного дня без стресса и с кучей позитива. - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Работа работой, а августовское солнышко по расписанию! Желаю отличного дня без стресса и с кучей позитива.
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиЖелаю сегодня найти идеальный баланс между важными делами и приятным отдыхом на свежем воздухе. Хорошего дня!
Желаю сегодня найти идеальный баланс между важными делами и приятным отдыхом на свежем воздухе. Хорошего дня! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Желаю сегодня найти идеальный баланс между важными делами и приятным отдыхом на свежем воздухе. Хорошего дня!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиЖелаю тебе сегодня столько энергии, чтобы переделать все дела и еще осталась куча сил на вечерний отдых!
Желаю тебе сегодня столько энергии, чтобы переделать все дела и еще осталась куча сил на вечерний отдых! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Желаю тебе сегодня столько энергии, чтобы переделать все дела и еще осталась куча сил на вечерний отдых!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПусть урожай собирается сам, а тебе останется только отдыхать и наслаждаться тёплыми августовскими деньками!
Пусть урожай собирается сам, а тебе останется только отдыхать и наслаждаться тёплыми августовскими деньками! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Пусть урожай собирается сам, а тебе останется только отдыхать и наслаждаться тёплыми августовскими деньками!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПусть сегодняшний день будет таким же милым, тёплым и приятным, как утренние потягивания в любимой кровати!
Пусть сегодняшний день будет таким же милым, тёплым и приятным, как утренние потягивания в любимой кровати! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Пусть сегодняшний день будет таким же милым, тёплым и приятным, как утренние потягивания в любимой кровати!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиЖелаю тебе сегодня поймать удачу за хвост и успеть насладиться каждым летним мгновением! Замечательного дня!
Желаю тебе сегодня поймать удачу за хвост и успеть насладиться каждым летним мгновением! Замечательного дня! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Желаю тебе сегодня поймать удачу за хвост и успеть насладиться каждым летним мгновением! Замечательного дня!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПусть утренний кофе подарит вдохновение, а августовское солнце зарядит позитивом на всю неделю вперед!
Пусть утренний кофе подарит вдохновение, а августовское солнце зарядит позитивом на всю неделю вперед! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Пусть утренний кофе подарит вдохновение, а августовское солнце зарядит позитивом на всю неделю вперед!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиУлыбка — лучший аксессуар на сегодня! Улыбайся новому дню, и он обязательно ответит тебе взаимностью!
Улыбка — лучший аксессуар на сегодня! Улыбайся новому дню, и он обязательно ответит тебе взаимностью! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Улыбка — лучший аксессуар на сегодня! Улыбайся новому дню, и он обязательно ответит тебе взаимностью!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиУтренний привет! Просыпайся, заправляйся позитивом и отправляйся покорять этот прекрасный августовский день!
Утренний привет! Просыпайся, заправляйся позитивом и отправляйся покорять этот прекрасный августовский день! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Утренний привет! Просыпайся, заправляйся позитивом и отправляйся покорять этот прекрасный августовский день!
Скачать
Открытки с днем рождения - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Открытки с днем рождения — 50 красивых картинок для скачивания
4 марта, 16:40

Романтичные и душевные открытки "Доброго утра августа!"

Подборка романтичных открыток "Доброго утра августа!" для тех, кто хочет порадовать близких. Теплые рассветы, утренний туман над рекой, цветочные поля — волшебная атмосфера, которую хочется разделить с близким человеком. Каждая открытка наполнена теплом, нежностью и искренними чувствами — то, что нужно для прекрасного начала дня. Выбирайте открытку с теплыми пожеланиями и пусть каждое августовское утро начинается с хорошего настроения.
© Открытка создана РИА НовостиПусть это августовское утро согреет тебя своим теплом так же, как меня согревают мысли о тебе. Желаю чудесного и вдохновляющего дня!
Пусть это августовское утро согреет тебя своим теплом так же, как меня согревают мысли о тебе. Желаю чудесного и вдохновляющего дня! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Пусть это августовское утро согреет тебя своим теплом так же, как меня согревают мысли о тебе. Желаю чудесного и вдохновляющего дня!
Скачать
© открыткаЖелаю тебе спокойствия в душе, гармонии вокруг и бесконечного чувства счастья. Пусть этот день августа оставит только добрые воспоминания.
Желаю тебе спокойствия в душе, гармонии вокруг и бесконечного чувства счастья. Пусть этот день августа оставит только добрые воспоминания. - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© открытка
Желаю тебе спокойствия в душе, гармонии вокруг и бесконечного чувства счастья. Пусть этот день августа оставит только добрые воспоминания.
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиАвгуст пахнет яблоками, медом и уютом. Пусть твой день будет наполнен этим волшебным душевным ощущением домашнего тепла.
Август пахнет яблоками, медом и уютом. Пусть твой день будет наполнен этим волшебным душевным ощущением домашнего тепла. - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Август пахнет яблоками, медом и уютом. Пусть твой день будет наполнен этим волшебным душевным ощущением домашнего тепла.
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПусть твой день будет таким же ярким, открытым и светлым, как подсолнух, тянущийся к солнышку. Улыбайся и покоряй этот мир!
Пусть твой день будет таким же ярким, открытым и светлым, как подсолнух, тянущийся к солнышку. Улыбайся и покоряй этот мир! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Пусть твой день будет таким же ярким, открытым и светлым, как подсолнух, тянущийся к солнышку. Улыбайся и покоряй этот мир!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиЖелаю добрых новостей и встречающих тебя улыбок. Пусть это утро станет началом чего-то прекрасного!
Желаю добрых новостей и встречающих тебя улыбок. Пусть это утро станет началом чего-то прекрасного! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Желаю добрых новостей и встречающих тебя улыбок. Пусть это утро станет началом чего-то прекрасного!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиМое утро начинается с мыслей о тебе. Пусть этот августовский день подарит тебе столько же тепла, сколько ты даришь мне!
Мое утро начинается с мыслей о тебе. Пусть этот августовский день подарит тебе столько же тепла, сколько ты даришь мне! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Мое утро начинается с мыслей о тебе. Пусть этот августовский день подарит тебе столько же тепла, сколько ты даришь мне!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиЖелаю тебе беречь в сердце тепло этого лета. Пусть день принесет гармонию, радость и душевный покой.
Желаю тебе беречь в сердце тепло этого лета. Пусть день принесет гармонию, радость и душевный покой. - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Желаю тебе беречь в сердце тепло этого лета. Пусть день принесет гармонию, радость и душевный покой.
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиДоброе утро! Желаю, чтобы все твои самые светлые и заветные мечты начинали сбываться уже сегодня!
Доброе утро! Желаю, чтобы все твои самые светлые и заветные мечты начинали сбываться уже сегодня! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Доброе утро! Желаю, чтобы все твои самые светлые и заветные мечты начинали сбываться уже сегодня!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПусть шум августовского прибоя принесет тебе умиротворение, а утренний бриз подарит свежесть и новые силы!
Пусть шум августовского прибоя принесет тебе умиротворение, а утренний бриз подарит свежесть и новые силы! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Пусть шум августовского прибоя принесет тебе умиротворение, а утренний бриз подарит свежесть и новые силы!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиСпасибо за твое тепло и заботу! Желаю тебе крепкого здоровья, отличного самочувствия и прекрасного дня!
Спасибо за твое тепло и заботу! Желаю тебе крепкого здоровья, отличного самочувствия и прекрасного дня! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Спасибо за твое тепло и заботу! Желаю тебе крепкого здоровья, отличного самочувствия и прекрасного дня!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПусть твой день будет наполнен гармонией, ароматом уюта и приятными душевными разговорами. Хорошего утра!
Пусть твой день будет наполнен гармонией, ароматом уюта и приятными душевными разговорами. Хорошего утра! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Пусть твой день будет наполнен гармонией, ароматом уюта и приятными душевными разговорами. Хорошего утра!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиСчастье — это встречать новый день с улыбкой и пить утренний чай. Желаю тебе сегодня замечать красоту во всем!
Счастье — это встречать новый день с улыбкой и пить утренний чай. Желаю тебе сегодня замечать красоту во всем! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Счастье — это встречать новый день с улыбкой и пить утренний чай. Желаю тебе сегодня замечать красоту во всем!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПусть любая минута сегодня будет согрета любовью и заботой! Желаю тебе прекрасного дня и отличного настроения.
Пусть любая минута сегодня будет согрета любовью и заботой! Желаю тебе прекрасного дня и отличного настроения. - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Пусть любая минута сегодня будет согрета любовью и заботой! Желаю тебе прекрасного дня и отличного настроения.
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиРомашки дарят искренность и тепло. Пусть твой день пройдет в легкой и искренней атмосфере радости!
Ромашки дарят искренность и тепло. Пусть твой день пройдет в легкой и искренней атмосфере радости! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Ромашки дарят искренность и тепло. Пусть твой день пройдет в легкой и искренней атмосфере радости!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПусть в твоем доме всегда царят уют, мир и благополучие. Желаю тебе прекрасного начала дня!
Пусть в твоем доме всегда царят уют, мир и благополучие. Желаю тебе прекрасного начала дня! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Пусть в твоем доме всегда царят уют, мир и благополучие. Желаю тебе прекрасного начала дня!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиЖелаю тебе море улыбок, ярких эмоций и отличных новостей сегодня! Пусть всё задуманное легко удается.
Желаю тебе море улыбок, ярких эмоций и отличных новостей сегодня! Пусть всё задуманное легко удается. - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Желаю тебе море улыбок, ярких эмоций и отличных новостей сегодня! Пусть всё задуманное легко удается.
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПусть новый день встретит тебя лаской и заботой. Желаю веры в лучшее и прекрасного августовского настроения!
Пусть новый день встретит тебя лаской и заботой. Желаю веры в лучшее и прекрасного августовского настроения! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Пусть новый день встретит тебя лаской и заботой. Желаю веры в лучшее и прекрасного августовского настроения!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиСамое лучшее утро — это утро, встреченное вместе. Желаю тебе дня, наполненного любовью и взаимной поддержкой!
Самое лучшее утро — это утро, встреченное вместе. Желаю тебе дня, наполненного любовью и взаимной поддержкой! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Самое лучшее утро — это утро, встреченное вместе. Желаю тебе дня, наполненного любовью и взаимной поддержкой!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиПозволь себе начать этот день без суеты. Желаю гармонии, вдохновения и вкусного утреннего напитка!
Позволь себе начать этот день без суеты. Желаю гармонии, вдохновения и вкусного утреннего напитка! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Позволь себе начать этот день без суеты. Желаю гармонии, вдохновения и вкусного утреннего напитка!
Скачать
© Открытка создана РИА НовостиАвгуст напоминает нам о ценности каждого дня. Проведи этот день с пользой и радостью для души!
Август напоминает нам о ценности каждого дня. Проведи этот день с пользой и радостью для души! - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Открытка создана РИА Новости
Август напоминает нам о ценности каждого дня. Проведи этот день с пользой и радостью для души!
Скачать
Хорошего дня: красивые картинки и открытки с пожеланиями - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Хорошего дня: красивые картинки и открытки с пожеланиями
17 июня, 18:30

Пожелания "Доброго утра августа!" своими словами

Отправьте короткое пожелание с открыткой маме, другу, любимому человеку или коллеге. Такие теплые пожелания приятно получать.
  • Доброе утро! Пусть август дарит тебе столько же радости, сколько красок в летнем букете. Желаю тебе легкого, солнечного и по-настоящему счастливого дня!
  • Доброго утра августовского дня! Улыбайся — ведь лето еще здесь, и оно приготовило для тебя множество прекрасных мгновений.
  • С добрым утром! Август — время, когда каждый рассвет хочется встречать рядом с тобой, в теплых объятиях.
  • Доброе утро! Август на пороге, а значит, впереди еще много теплых дней, вкусных фруктов и приятных вечеров. Радуйся каждому моменту!
  • Доброе утро! Август — время, когда лето особенно дорого. Цени каждый теплый день и наслаждайся этими волшебными закатами и звездным небом.
  • Доброе утро! Август — как последняя страница любимой книги: немного грустно, что скоро конец, но так прекрасно и захватывающе. Желаю наслаждаться каждым теплым днем и брать от лета все самое лучшее.
  • Доброе утро! Август — время, когда лето становится особенно ценным. Желаю тебе не торопиться, замечать красоту вокруг и находить радость в простых вещах. Пусть этот день будет твоим!
  • С добрым утром августа! Желаю теплого солнца, вкусного завтрака, разговора с тем, кто дорог, и ощущения, что все в жизни идет так, как надо.
  • С добрым утром! В августе желаю тебе успеть все, что давно откладывал, встретиться с теми, кого давно не видел, и просто побыть счастливым — без причин и поводов.
  • Доброе утро! Пусть этот месяц подарит нам много общих воспоминаний, теплых вечеров и моментов, когда хочется остановить время. Люблю тебя!
Выберите красивую открытку с добрым утром августа, добавьте пожелание из нашей подборки и дарите близким людям хорошее настроение каждое утро замечательного летнего месяца.
Красивые открытки с Днем семьи, любви и верности - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Красивые открытки с Днем семьи, любви и верности — поздравления для любимых
7 июля, 20:00
 
Открыткиутро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала