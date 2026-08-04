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В Черногории нашли мертвым пропавшего россиянина, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.08.2026
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19:22 04.08.2026
В Черногории нашли мертвым пропавшего россиянина, сообщили СМИ

Jedro.Bar: пропавшего в Черногории россиянина нашли мертвым

© iStock.com / Wolfcub29Автомобиль полиции в Черногории
Автомобиль полиции в Черногории - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© iStock.com / Wolfcub29
Автомобиль полиции в Черногории. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 21-летний россиянин Георгий Соломатин, пропавший в муниципалитете Бар в Черногории, обнаружен мертвым.
  • По официально неподтвержденной информации рассматривается версия о самоубийстве.
БЕЛГРАД, 4 авг - РИА Новости. Пропавший в муниципалитете Бар в Черногории 21-летний россиянин Георгий Соломатин был обнаружен мертвым, передает местный портал Jedro.Bar.
В соцсетях ранее во вторник сообщалось, что семья пропавшего Георгия Соломатина подала заявление в полицию о его пропаже 31 июля, к поискам подключились волонтеры.
"Обнаружено тело пропавшего Георгия Соломатина. Как нам подтвердили в полиции, сегодня утром было найдено тело, по официально неподтвержденной информации рассматривается версия о самоубийстве", - передает портал.
Как уточняется, молодой человек 15 дней назад приехал из Австрии в Бар, где живет семья. Он учится в Музыкальной академии в австрийском Граце. В 2025 году окончил Среднюю музыкальную школу в Подгорице.
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