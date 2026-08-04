В Черногории нашли мертвым пропавшего россиянина, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 21-летний россиянин Георгий Соломатин, пропавший в муниципалитете Бар в Черногории, обнаружен мертвым.
- По официально неподтвержденной информации рассматривается версия о самоубийстве.
БЕЛГРАД, 4 авг - РИА Новости. Пропавший в муниципалитете Бар в Черногории 21-летний россиянин Георгий Соломатин был обнаружен мертвым, передает местный портал Jedro.Bar.
В соцсетях ранее во вторник сообщалось, что семья пропавшего Георгия Соломатина подала заявление в полицию о его пропаже 31 июля, к поискам подключились волонтеры.
"Обнаружено тело пропавшего Георгия Соломатина. Как нам подтвердили в полиции, сегодня утром было найдено тело, по официально неподтвержденной информации рассматривается версия о самоубийстве", - передает портал.