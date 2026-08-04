Семья пропавшего в Черногории россиянина подала заявление в полицию

Краткий пересказ от РИА ИИ Семья гражданина России Георгия Соломатина подала заявление в полицию о его исчезновении в черногорском городе Бар.

Георгий Соломатин пропал 31 июля, после того как вышел из дома, и с тех пор о нем нет информации.

БЕЛГРАД, 4 авг – РИА Новости. Семья пропавшего в черногорском городе Бар гражданина России Георгия Соломатина подала заявление в полицию, сообщил администратор группы в соцсетях "Сутоморе - Бар - Черногория, и вокруг. Наша жизнь и новости обо всем".

"В полицию заявлено об исчезновении Георгия Соломатина (21 год). Поиски пропавшего молодого человека продолжаются… пропал 31 июля в Баре. Семья сообщает, что молодой человек ростом 190 сантиметров, носит очки", - указано в сообщении в группе в Facebook*.

Отмечается, что после того, как Георгий вышел из дома в прошлую пятницу, о нем нет информации. Он не отвечает на звонки и не откликается на сообщения. Молодой человек 15 дней назад приехал из Австрии в Бар, где живет семья. В Граце он учится в Музыкальной академии.

Как рассказал местному порталу Jedro.Bar отец Георгия - Иван Соломатин, он "тихий молодой человек, занимается музыкой", в прошлом году Георгий окончил Среднюю музыкальную школу в Подгорице.