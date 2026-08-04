Семья пропавшего в Черногории россиянина подала заявление в полицию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Семья гражданина России Георгия Соломатина подала заявление в полицию о его исчезновении в черногорском городе Бар.
- Георгий Соломатин пропал 31 июля, после того как вышел из дома, и с тех пор о нем нет информации.
БЕЛГРАД, 4 авг – РИА Новости. Семья пропавшего в черногорском городе Бар гражданина России Георгия Соломатина подала заявление в полицию, сообщил администратор группы в соцсетях "Сутоморе - Бар - Черногория, и вокруг. Наша жизнь и новости обо всем".
"В полицию заявлено об исчезновении Георгия Соломатина (21 год). Поиски пропавшего молодого человека продолжаются… пропал 31 июля в Баре. Семья сообщает, что молодой человек ростом 190 сантиметров, носит очки", - указано в сообщении в группе в Facebook*.
Как рассказал местному порталу Jedro.Bar отец Георгия - Иван Соломатин, он "тихий молодой человек, занимается музыкой", в прошлом году Георгий окончил Среднюю музыкальную школу в Подгорице.
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