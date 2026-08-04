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На Земле завершилась магнитная буря - РИА Новости, 04.08.2026
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Наука
 
11:18 04.08.2026
На Земле завершилась магнитная буря

На Земле завершилась начавшаяся позавчера магнитная буря

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСолнце в небе
Солнце в небе - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Магнитная буря, начавшаяся два дня назад, завершилась.
  • Риски возобновления активности магнитной бури сняты, космическая погода будет спокойной.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Магнитная буря, начавшаяся позавчера, завершилась, остаточные возмущения полностью прекратились и рисков возобновления активности нет, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Земле завершилась магнитная буря. Собственно, фаза бури закончилась еще два дня назад, в воскресенье, примерно тогда же, когда и началась, но более суток после этого продолжались остаточные возмущения, которые никак не позволяли подвести черту. На данный момент все риски возобновления активности сняты, и можно писать о завершении события с чистой совестью", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Уточняется, что индексы солнечной активности и полярных сияний сейчас находятся на крайне низких значениях, а космическая погода во вторник будет спокойной.
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