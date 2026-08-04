На Земле завершилась магнитная буря

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Магнитная буря, начавшаяся позавчера, завершилась, остаточные возмущения полностью прекратились и рисков возобновления активности нет, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Уточняется, что индексы солнечной активности и полярных сияний сейчас находятся на крайне низких значениях, а космическая погода во вторник будет спокойной.