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В Бурятии нашли тело подростка, пропавшего на реке три дня назад - РИА Новости, 04.08.2026
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09:40 04.08.2026
В Бурятии нашли тело подростка, пропавшего на реке три дня назад

Тело подростка, которого унесло водой на реке Тилок, нашли ниже по течению

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тело подростка, которого унесло водой во время купания на реке Хилок в Тарбагатайском районе Бурятии 1 августа, обнаружили ниже по течению.
УЛАН-УДЭ, 4 авг — РИА Новости. Тело подростка, которого унесло водой 1 августа во время купания на реке Хилок в Тарбагатайском районе Бурятии, обнаружили ниже по течению, сообщило региональное СУСК РФ.
Ранее ведомство сообщало, что следователи начали доследственную проверку по факту пропажи 17-летнего подростка во время купания в реке Хилок в Тарбагатайском районе Бурятии.
"По итогам поисковых мероприятий тело подростка обнаружено в реке ниже по течению и извлечено из воды спасателями. В настоящее время к месту обнаружения тела несовершеннолетнего выехал следователь СК; после проведенного осмотра им в рамках процессуальной проверки будет назначено судебно-медицинское исследование", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияХилокТарбагатайский районРеспублика БурятияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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