В Бурятии нашли тело подростка, пропавшего на реке три дня назад

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тело подростка, которого унесло водой во время купания на реке Хилок в Тарбагатайском районе Бурятии 1 августа, обнаружили ниже по течению.
УЛАН-УДЭ, 4 авг — РИА Новости. Тело подростка, которого унесло водой 1 августа во время купания на реке Хилок в Тарбагатайском районе Бурятии, обнаружили ниже по течению, сообщило региональное СУСК РФ.
Ранее ведомство сообщало, что следователи начали доследственную проверку по факту пропажи 17-летнего подростка во время купания в реке Хилок в Тарбагатайском районе Бурятии.
"По итогам поисковых мероприятий тело подростка обнаружено в реке ниже по течению и извлечено из воды спасателями. В настоящее время к месту обнаружения тела несовершеннолетнего выехал следователь СК; после проведенного осмотра им в рамках процессуальной проверки будет назначено судебно-медицинское исследование", - говорится в сообщении.