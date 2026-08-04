Механизм регулярной благотворительности через мобильную связь создали в РФ

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. В России появился новый механизм регулярной поддержки благотворительных проектов, основанный на использовании привычных цифровых сервисов, сообщает пресс-служба "Билайна".
Принцип данного механизма заключается в том, что благотворительные и некоммерческие организации могут запустить собственную брендированную связь, а часть средств, которые пользователь ежемесячно расходует на такую мобильную связь, автоматически направляется на финансирование социальных инициатив.
Новая модель реализована в рамках проекта "Хоровод Мобайл" — брендированной мобильной связи благотворительной организации. Ее запустила АНО "Обнимаю сердцем" на платформе "Smart MVNO" "Билайна". Авторы проекта отмечают, что механизм ориентирован на развитие культуры регулярной благотворительности. В отличие от разовых пожертвований, участие не требует отдельных действий со стороны человека — поддержка социальных программ становится частью привычных ежемесячных расходов.
"Люди готовы помогать, но далеко не всегда делают это регулярно. Мы искали способ встроить благотворительность в повседневную жизнь так, чтобы участие не требовало дополнительных действий. Так появилась идея "Хоровод Мобайл". Каждая ежемесячная оплата связи становится вкладом в развитие социальных проектов. Сегодня эти средства помогут, в частности, подготовить к изданию третью книгу проекта — сказки, написанные детьми. Мы рассчитываем, что такой подход позволит сделать регулярную поддержку благотворительных инициатив более естественной и доступной", - отметила основатель движения и руководитель АНО "Обнимаю сердцем" Анна Федорова.
Предоставленная мобильным оператором платформа, позволяет организациям запускать собственные сервисы мобильной связи без создания телекоммуникационной инфраструктуры.
"Мы рассматриваем этот проект прежде всего как пример того, каким образом современные цифровые технологии могут использоваться для решения общественно значимых задач. Если привычные сервисы позволяют человеку поддерживать благотворительные проекты без изменения повседневных привычек, это создает принципиально новый механизм регулярной социальной поддержки", - добавил директор по управлению партнерским каналом "Билайна" Роман Прыганов.