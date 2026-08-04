Механизм регулярной благотворительности через мобильную связь создали в РФ

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. В России появился новый механизм регулярной поддержки благотворительных проектов, основанный на использовании привычных цифровых сервисов, сообщает пресс-служба "Билайна".

Принцип данного механизма заключается в том, что благотворительные и некоммерческие организации могут запустить собственную брендированную связь, а часть средств, которые пользователь ежемесячно расходует на такую мобильную связь, автоматически направляется на финансирование социальных инициатив.

Новая модель реализована в рамках проекта "Хоровод Мобайл" — брендированной мобильной связи благотворительной организации. Ее запустила АНО "Обнимаю сердцем" на платформе "Smart MVNO" "Билайна". Авторы проекта отмечают, что механизм ориентирован на развитие культуры регулярной благотворительности. В отличие от разовых пожертвований, участие не требует отдельных действий со стороны человека — поддержка социальных программ становится частью привычных ежемесячных расходов.

"Люди готовы помогать, но далеко не всегда делают это регулярно. Мы искали способ встроить благотворительность в повседневную жизнь так, чтобы участие не требовало дополнительных действий. Так появилась идея "Хоровод Мобайл". Каждая ежемесячная оплата связи становится вкладом в развитие социальных проектов. Сегодня эти средства помогут, в частности, подготовить к изданию третью книгу проекта — сказки, написанные детьми. Мы рассчитываем, что такой подход позволит сделать регулярную поддержку благотворительных инициатив более естественной и доступной", - отметила основатель движения и руководитель АНО "Обнимаю сердцем" Анна Федорова.

Предоставленная мобильным оператором платформа, позволяет организациям запускать собственные сервисы мобильной связи без создания телекоммуникационной инфраструктуры.