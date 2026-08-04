Уровень безработицы в Подмосковье составил минимум в 0,1%

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Уровень безработицы в Подмосковье находится на минимальном уровне в 0,1%, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

"Количество вакансий в нашем регионе в 22 раза превышает число официально зарегистрированных безработных. На наших предприятиях достаточное количество рабочих мест, уровень безработицы находится на минимальном показателе — 0,1%", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина.

В ведомстве уточнили, что в Московской области при официально зарегистрированных 5 тысячах безработных соискателям доступно свыше 110 тысяч вакансий. Особенно потребность в кадрах ощущается в трех ведущих отраслях региональной экономики: это производство, транспорт и логистика, а также торговля.

"Производство — лидер по числу открытых позиций. Заводы и фабрики остро нуждаются в тысячах специалистов: от станочников и операторов до инженеров и технологов", - отмечается в сообщении.