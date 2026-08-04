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Уровень безработицы в Подмосковье составил минимум в 0,1% - РИА Новости, 04.08.2026
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Новости Подмосковья
 
16:46 04.08.2026
Уровень безработицы в Подмосковье составил минимум в 0,1%

В Подмосковье количество вакансий в 22 раза превышает количество безработных

© Sputnik / Санат Имангалиев | Перейти в медиабанкРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Sputnik / Санат Имангалиев
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Уровень безработицы в Подмосковье находится на минимальном уровне в 0,1%, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
"Количество вакансий в нашем регионе в 22 раза превышает число официально зарегистрированных безработных. На наших предприятиях достаточное количество рабочих мест, уровень безработицы находится на минимальном показателе — 0,1%", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Подмосковья Андрея Кирюхина.
В ведомстве уточнили, что в Московской области при официально зарегистрированных 5 тысячах безработных соискателям доступно свыше 110 тысяч вакансий. Особенно потребность в кадрах ощущается в трех ведущих отраслях региональной экономики: это производство, транспорт и логистика, а также торговля.
"Производство — лидер по числу открытых позиций. Заводы и фабрики остро нуждаются в тысячах специалистов: от станочников и операторов до инженеров и технологов", - отмечается в сообщении.
Кроме того, Подмосковье как ключевой транспортный узел страны предъявляет большой спрос на водителей, диспетчеров и складских работников, а розничные сети, маркетплейсы и оптовые компании находятся в поиске специалистов по закупкам, снабжению и продажам.
 
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