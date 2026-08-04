Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии заявили о готовности к потоку транспорта на границе с Латвией - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:07 04.08.2026
В Белоруссии заявили о готовности к потоку транспорта на границе с Латвией

Таможня Белоруссии заявила о готовности к потоку транспорта на границе с Латвией

© Фото : Пограничный комитет Беларуси/TelegramЛатвийский погранпепеход Патерниеки
Латвийский погранпепеход Патерниеки - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Пограничный комитет Беларуси/Telegram
Латвийский погранпепеход Патерниеки . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белорусская таможня готова к возобновлению транспортных и товарных потоков на границе с Латвией в полном объеме.
  • Латвийская сторона возобновила движение через пункт пропуска «Патерниеки» («Григоровщина») 4 августа ориентировочно в 21:00 (по московскому времени).
МИНСК, 4 авг – РИА Новости. Белорусская таможня готова к возобновлению транспортных и товарных потоков на границе с Латвией в полном объеме, заявил Государственный таможенный комитет Белоруссии.
"Белорусская таможня готова к возобновлению транспортных и товарных потоков в полном объеме", - говорится в сообщении комитета в его Telegram-канале.
КПП Нарва. 27 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Эстонцы, желающие попасть в Россию, столкнулись с проблемами на КПП у Нарвы
27 июля, 05:27
Отмечается, что сейчас в электронной очереди на выезд из Белоруссию в Латвию зарегистрировано свыше 80 грузовиков. В сообщении поясняется, что латвийская сторона во вторник, 4 августа, ориентировочно в 21.00 (совпадает с мск) возобновила движение через пункт пропуска "Патерниеки" (с белорусской стороны - "Григоровщина").
"Единственный функционирующий между Беларусью и Латвией пункт пропуска был закрыт латвийской стороной почти на четверо суток якобы по техническим причинам", - подчеркивается в сообщении.
Там также указано, что на прошедшем во вторник заседании правительства Латвии предложение министра внутренних дел по бессрочному закрытию границы поддержано не было.
Пограничный пункт на границе с Польшей в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Время ожидания на въезд из Польши в Калининград сократилось до девяти часов
Вчера, 20:31
 
В миреЛатвияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала