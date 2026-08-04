В Белоруссии заявили о готовности к потоку транспорта на границе с Латвией

Краткий пересказ от РИА ИИ Белорусская таможня готова к возобновлению транспортных и товарных потоков на границе с Латвией в полном объеме.

Латвийская сторона возобновила движение через пункт пропуска «Патерниеки» («Григоровщина») 4 августа ориентировочно в 21:00 (по московскому времени).

МИНСК, 4 авг – РИА Новости. Белорусская таможня готова к возобновлению транспортных и товарных потоков на границе с Латвией в полном объеме, заявил Государственный таможенный комитет Белоруссии.

"Белорусская таможня готова к возобновлению транспортных и товарных потоков в полном объеме", - говорится в сообщении комитета в его Telegram-канале

Отмечается, что сейчас в электронной очереди на выезд из Белоруссию Латвию зарегистрировано свыше 80 грузовиков. В сообщении поясняется, что латвийская сторона во вторник, 4 августа, ориентировочно в 21.00 (совпадает с мск) возобновила движение через пункт пропуска "Патерниеки" (с белорусской стороны - "Григоровщина").

"Единственный функционирующий между Беларусью и Латвией пункт пропуска был закрыт латвийской стороной почти на четверо суток якобы по техническим причинам", - подчеркивается в сообщении.