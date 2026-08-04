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Электронные кошельки россиян включат в систему страхования вкладов - РИА Новости, 04.08.2026
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17:54 04.08.2026
Электронные кошельки россиян включат в систему страхования вкладов

Электронные кошельки россиян включат в систему страхования вкладов в банках

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкДевушка у банкомата "Сбера"
Девушка у банкомата Сбера - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий действие системы обязательного страхования вкладов на электронные денежные средства (ЭДС) клиентов в банках.
  • Страховая защита будет распространяться на ЭДС только после прохождения владельцем электронного кошелька идентификации (полной или упрощенной), на анонимные кошельки она не распространяется.
  • Требования физических лиц по договорам перевода ЭДС будут удовлетворяться в первую очередь, а требования, связанные с предпринимательской деятельностью, — в составе третьей очереди.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий действие системы обязательного страхования вкладов на электронные денежные средства (ЭДС) клиентов в банках, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов и вступит в силу через 180 дней.
В настоящее время в случае отзыва у банка лицензии базовый размер страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 миллиона рублей. Однако деньги на электронных кошельках этой защиты не имеют.
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Новый закон устраняет этот пробел, распространяя на ЭДС гарантии системы страхования вкладов по тем же принципам, что действуют для вкладов и банковских счетов. Но для этого владелец электронного кошелька должен пройти идентификацию (полную или упрощенную). На анонимные электронные кошельки страховая защита распространяться не будет.
Одновременно предусматривается, что требования физических лиц по договорам перевода ЭДС будут удовлетворяться в первую очередь. А требования, связанные с предпринимательской деятельностью, будут удовлетворяться в составе третьей очереди, по действующей логике регулирования.
Цифровизация финансовых услуг требует равной защиты сбережений граждан, независимо от формы денег: если средства находятся в банковской системе, их сохранность должна быть гарантирована, отмечал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В банках на электронных кошельках хранится около 37 миллиардов рублей, говорил он в апреле.
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