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Постпред России оценил возможность лишения Армении права голоса в ОДКБ - РИА Новости, 04.08.2026
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06:01 04.08.2026 (обновлено: 06:17 04.08.2026)
Постпред России оценил возможность лишения Армении права голоса в ОДКБ

Постпред Васильев: лишение Еревана голоса в ОДКБ потребует консенсусного решения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев заявил, что решение о лишении Армении права голоса в органах ОДКБ потребует консенсуса.
  • Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ будет проходить в Москве 11 ноября, и лидеры государств, вероятно, будут обсуждать вопрос о лишении Армении права голоса.
  • Армения более двух лет не выдвигает своих граждан на квотные должности в Секретариат и отозвала своих представителей из Объединенного штаба ОДКБ.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Принятие решения о лишении Армении права голоса в органах ОДКБ потребует консенсуса, заявил РИА Новости российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев.
"Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ будет проходить в Москве 11 ноября, и лидеры государств будут, вероятно, обсуждать данный вопрос. Решение по нему, если таковое потребуется, будет приниматься консенсусом", - сказал Васильев в беседе с агентством.
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Постпред подчеркнул, что 25-я статья Устава ОДКБ затрагивает возможность приостановления права выдвижения граждан государства на квотные должности, а также право голоса в органах Организации в случае невыполнения обязательств по погашению задолженности перед бюджетом Организации в течение двух лет.
"Де-факто данное положение дел действует уже более двух лет, так как Армения не выдвигает своих граждан на квотные должности в Секретариат, а также отозвала своих представителей из Объединенного штаба ОДКБ", - заключил он.
Армения заморозила участие в ОДКБ в 2024 году. Как объяснял премьер-министр республики Никол Пашинян, Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен союзниками в 2021-2022 годах, поэтому Ереван "заморозил" участие в ОДКБ. В организацию входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 июня заявил, что Организация из-за неуплаты Арменией взносов в ОДКБ рассмотрит задействование статьи устава, регулирующей действия в отношении стран-членов, не выполняющих свои обязательства.
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