Постпред России оценил возможность лишения Армении права голоса в ОДКБ

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев заявил, что решение о лишении Армении права голоса в органах ОДКБ потребует консенсуса.

Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ будет проходить в Москве 11 ноября, и лидеры государств, вероятно, будут обсуждать вопрос о лишении Армении права голоса.

Армения более двух лет не выдвигает своих граждан на квотные должности в Секретариат и отозвала своих представителей из Объединенного штаба ОДКБ.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Принятие решения о лишении Армении права голоса в органах ОДКБ потребует консенсуса, заявил РИА Новости российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев.

"Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ будет проходить в Москве 11 ноября, и лидеры государств будут, вероятно, обсуждать данный вопрос. Решение по нему, если таковое потребуется, будет приниматься консенсусом", - сказал Васильев в беседе с агентством.

Постпред подчеркнул, что 25-я статья Устава ОДКБ затрагивает возможность приостановления права выдвижения граждан государства на квотные должности, а также право голоса в органах Организации в случае невыполнения обязательств по погашению задолженности перед бюджетом Организации в течение двух лет.

"Де-факто данное положение дел действует уже более двух лет, так как Армения не выдвигает своих граждан на квотные должности в Секретариат, а также отозвала своих представителей из Объединенного штаба ОДКБ", - заключил он.

Армения заморозила участие в ОДКБ в 2024 году. Как объяснял премьер-министр республики Никол Пашинян, Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен союзниками в 2021-2022 годах, поэтому Ереван "заморозил" участие в ОДКБ. В организацию входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.