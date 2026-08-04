Армения лишится почти всех доходов от экспорта вишни без России

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 99% доходов от экспорта вишни Армения получает от поставок на российский рынок.

При потере доступа к нему страна может лишиться почти всей прибыли от продажи этих ягод.

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Армения может потерять почти все доходы от экспорта вишни при потере российского рынка, выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб.

По итогам мая-июля прошлого года страна получила в целом 4,3 миллиона долларов от поставок таких ягод.

При этом 4,2 миллиона республика заработала благодаря экспорту в Россию. Таким образом, она обеспечила Армении 99,3% прибыли.

Кроме того, в 2025 году вишню из этой страны ввозили:

Грузия (18,7 тысячи долларов);

Белоруссия (10,3 тысячи).