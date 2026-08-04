Рейтинг@Mail.ru
Армения лишится почти всех доходов от экспорта вишни без России - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:45 04.08.2026 (обновлено: 09:11 04.08.2026)
Армения лишится почти всех доходов от экспорта вишни без России

Армения без российского рынка может потерять почти все доходы от экспорта вишни

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВишня
Вишня - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вишня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 99% доходов от экспорта вишни Армения получает от поставок на российский рынок.
  • При потере доступа к нему страна может лишиться почти всей прибыли от продажи этих ягод.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Армения может потерять почти все доходы от экспорта вишни при потере российского рынка, выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб.
По итогам мая-июля прошлого года страна получила в целом 4,3 миллиона долларов от поставок таких ягод.
Продажа абрикосов из Армении на рынке в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Армения может лишиться более 80 процентов доходов от экспорта абрикосов
2 августа, 01:35
При этом 4,2 миллиона республика заработала благодаря экспорту в Россию. Таким образом, она обеспечила Армении 99,3% прибыли.
Кроме того, в 2025 году вишню из этой страны ввозили:
  • Грузия (18,7 тысячи долларов);
  • Белоруссия (10,3 тысячи).
В начале июня Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз косточковых плодов из Армении.
Продажа рыбы - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Российские ограничения могут лишить Армению почти всех доходов от продажи рыбы
28 июня, 03:04
 
ЭкономикаАрменияРоссияГрузияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала