Боец UFC умер во сне: первые подробности большой трагедии

РИА Новости Спорт приводит пять фактов о скоропостижно скончавшемся представителе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Аллане Насименто.
Врачи оказались бессильны
Тело бойца было найдено в понедельник, 3 августа. Сообщается, что смерть наступила после сердечного приступа, который случился во сне. Медицинская бригада оперативно прибыла на место трагедии, однако спасти бразильского спортсмена не получилось. Его смерть на 35-м году жизни констатировали на месте.
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"Наши мысли и самые искренние соболезнования семье Аллана, его друзьям, товарищам по команде и всем близким в это невероятно тяжелое время".
© Фотография из соцсетейАллан Насименто
© Фотография из соцсетей
Аллан Насименто
29 боев в профи
Насименто выступал в наилегчайшей весовой категории. Всего за свою профессиональную карьеру он одержал 22 победы при семи поражениях. Что касается боев в главном ММА-промоушене, то в UFC бразилец имел рекорд 4-2 (плюс два бонуса за "Выступление вечера"). До этого Аллан успел побиться в таких лигах, как RIZIN и Legacy FC.
Поединок против товарища Хабиба
Одно из своих поражений в лиге Дэйны Уайта бразилец потерпел в близком бою против россиянина Тагира Уланбекова, тренирующегося в команде Хабиба Нурмагомедова. Случилось это в дебютном поединке Аллана в UFC в октябре 2021 года: противостояние получилось очень близким и закончилось проигрышем Насименто раздельным решением судей.
© Фотография из соцсетейАллан Насименто и Чарльз Оливейра
© Фотография из соцсетей
Аллан Насименто и Чарльз Оливейра
Частенько заставлял сдаваться
Аллан тренировался в зале Chute Boxe в Сан-Паулу вместе с соотечественником, бывшим чемпионом промоушена в легком весе Чарльзом Оливейрой. Насименто имел черный пояс по бразильскому джиу-джитсу и получил известность благодаря своим высококлассным болевым/удушающим приемам. Статистика показательная: 15 побед из 22 боец добыл сабмишенами.
Соболезнования выражают легенды UFC
Среди них — Дастин Порье и Генри Сехудо, а также действующая обладательница пояса Маккензи Дерн. Одним из первых пост о своем товарище опубликовал Оливейра, тяжело переживающий утрату:
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"Сегодня я потерял брата, которого подарила мне боевая игра. Спасибо, что всегда был рядом со мной, что делил со мной настил и угол. У меня нет ничего, кроме благодарности за то, что ты был со мной — на тренировках, в углу клетки и просто на тусовках. Я люблю тебя, ты легенда. Брат мой, я даже не могу в это поверить... Тебя будет так не хватать".