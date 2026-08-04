Боец UFC умер во сне: первые подробности большой трагедии

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"Сегодня я потерял брата, которого подарила мне боевая игра. Спасибо, что всегда был рядом со мной, что делил со мной настил и угол. У меня нет ничего, кроме благодарности за то, что ты был со мной — на тренировках, в углу клетки и просто на тусовках. Я люблю тебя, ты легенда. Брат мой, я даже не могу в это поверить... Тебя будет так не хватать".