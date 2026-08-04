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Жители Молдавии возмутились анонсом концерта Ахеджаковой в Кишиневе - РИА Новости, 04.08.2026
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10:08 04.08.2026 (обновлено: 12:28 04.08.2026)
Жители Молдавии возмутились анонсом концерта Ахеджаковой в Кишиневе

Жители Молдавии в соцсетях возмутились анонсом концерта Ахеджаковой в Кишиневе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛия Ахеджакова
Лия Ахеджакова - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Лия Ахеджакова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Молдавии оставили множество негативных и ироничных комментариев в соцсетях под сообщением о запланированном концерте актрисы Лии Ахеджаковой в Кишиневе.
  • Некоторые пользователи предположили, что у Ахеджаковой возникли финансовые трудности, поэтому она решила приехать в Кишинев.
  • Около половины комментариев написаны на украинском языке, и в них высказывается мнение, что Ахеджакова должна выступать на Украине, а не в Молдавии.
КИШИНЕВ, 4 авг — РИА Новости. Жители Молдавии оставили множество негативных и ироничных комментариев под сообщением о запланированном концерте актрисы Лии Ахеджаковой в Кишиневе.
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Под анонсом на странице организатора в одной из соцсетей поднялась волна возмущения. Некоторые комментаторы пишут, что "подобным артистам" не место в Молдавии.
"Почему всех подряд приглашают в Кишинев, здесь уже приют для предателей?" — задался вопросом один из пользователей.
"Только предатели своей родины (России) посещают нашу страну! Для нормальных людей у нас нет места", — заявил другой.
"Она родилась в СССР, училась, работала, была пионеркой, наверное, и билет комсомольский имела, может, даже в партии была. Так как же ее воспитали, что это чудовище так ненавидит Россию? Позор таким актерам", — негодует третий.
Некоторые выразили уверенность, что у Ахеджаковой возникли проблемы с деньгами, поэтому она и решилась приехать в Кишинев.
"Дорога в Россию закрыта, а тратить и жить привыкла широко", — считает один из комментаторов.
"Когда артист становится никому не нужен, он сразу едет в Кишинев, чтобы подзаработать", — добавил другой.
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Корреспондент РИА Новости изучил страницы комментаторов и убедился, что это живые люди, постоянно ведущие свои блоги. Примерно половина постов написана на украинском языке: Ахеджакову приглашают выступить в Днепропетровске, Харькове, Львове и Киеве. Молдаване в ответ пишут, что "перед украинцами Ахеджакова пусть на Украине и выступает, а в Кишиневе она не нужна".
В июне молдавское Министерство культуры опубликовало список артистов, преимущественно из России, чьи выступления и гастроли в республике не рекомендуются. Получила ли Ахеджакова разрешение или спецслужбы еще проверяют участников спектакля, не уточняется.
Ахеджакова не раз выступала против СВО, а в сентябре 2023-го на концерте в Германии появилась на сцене с украинским флагом. Главк МВД по Москве начал проверку по этому факту, а сама актриса назвала инцидент провокацией — флаг ей якобы дал некий случайный зритель.
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