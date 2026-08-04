Жители Молдавии возмутились анонсом концерта Ахеджаковой в Кишиневе

Краткий пересказ от РИА ИИ Жители Молдавии оставили множество негативных и ироничных комментариев в соцсетях под сообщением о запланированном концерте актрисы Лии Ахеджаковой в Кишиневе.

Некоторые пользователи предположили, что у Ахеджаковой возникли финансовые трудности, поэтому она решила приехать в Кишинев.

Около половины комментариев написаны на украинском языке, и в них высказывается мнение, что Ахеджакова должна выступать на Украине, а не в Молдавии.

КИШИНЕВ, 4 авг — РИА Новости. Жители Молдавии оставили множество негативных и ироничных комментариев под сообщением о запланированном концерте актрисы Лии Ахеджаковой в Кишиневе.

Спектакль "Веди свой плуг по костям мертвецов" покажут в Театре оперы и балета 13 октября, стоимость билетов составляет от 30 до 85 долларов.

Под анонсом на странице организатора в одной из соцсетей поднялась волна возмущения. Некоторые комментаторы пишут, что "подобным артистам" не место в Молдавии.

"Почему всех подряд приглашают в Кишинев, здесь уже приют для предателей?" — задался вопросом один из пользователей.

"Только предатели своей родины (России) посещают нашу страну! Для нормальных людей у нас нет места", — заявил другой.

"Она родилась в СССР, училась, работала, была пионеркой, наверное, и билет комсомольский имела, может, даже в партии была. Так как же ее воспитали, что это чудовище так ненавидит Россию? Позор таким актерам", — негодует третий.

Некоторые выразили уверенность, что у Ахеджаковой возникли проблемы с деньгами, поэтому она и решилась приехать в Кишинев.

"Дорога в Россию закрыта, а тратить и жить привыкла широко", — считает один из комментаторов.

"Когда артист становится никому не нужен, он сразу едет в Кишинев, чтобы подзаработать", — добавил другой.

Корреспондент РИА Новости изучил страницы комментаторов и убедился, что это живые люди, постоянно ведущие свои блоги. Примерно половина постов написана на украинском языке: Ахеджакову приглашают выступить в Днепропетровске, Харькове, Львове и Киеве. Молдаване в ответ пишут, что "перед украинцами Ахеджакова пусть на Украине и выступает, а в Кишиневе она не нужна".

В июне молдавское Министерство культуры опубликовало список артистов, преимущественно из России, чьи выступления и гастроли в республике не рекомендуются. Получила ли Ахеджакова разрешение или спецслужбы еще проверяют участников спектакля, не уточняется.