Мишустин рассказал о планах по модернизации аэропортов в России

ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Власти проведут модернизацию аэродромной инфраструктуры 75 аэропортов России, из них в 38 уже ведутся работы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По инициативе главы государства проводим модернизацию аэродромной инфраструктуры 75 аэропортов. На 38 из них работы уже идут. В том числе и в Горно-Алтайске", - сказал Мишустин.