Мишустин рассказал о планах по модернизации аэропортов в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти проведут модернизацию аэродромной инфраструктуры 75 аэропортов России.
- На 38 аэропортах работы уже ведутся, в том числе в Горно-Алтайске.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Власти проведут модернизацию аэродромной инфраструктуры 75 аэропортов России, из них в 38 уже ведутся работы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председатель правительства в Горно-Алтайске проводит совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России. В ходе совещания Мишустин отметил, что в последние годы активно строятся дороги и обстраиваются города, в том числе для синхронизации туристических программ с планами расширения транспортных объектов.
"По инициативе главы государства проводим модернизацию аэродромной инфраструктуры 75 аэропортов. На 38 из них работы уже идут. В том числе и в Горно-Алтайске", - сказал Мишустин.