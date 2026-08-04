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Мишустин рассказал о планах по модернизации аэропортов в России - РИА Новости, 04.08.2026
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08:26 04.08.2026
Мишустин рассказал о планах по модернизации аэропортов в России

Мишустин: в России модернизируют аэродромную инфраструктуру 75 аэропортов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет заходит на посадку в аэропорту
Самолет заходит на посадку в аэропорту - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет заходит на посадку в аэропорту. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти проведут модернизацию аэродромной инфраструктуры 75 аэропортов России.
  • На 38 аэропортах работы уже ведутся, в том числе в Горно-Алтайске.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Власти проведут модернизацию аэродромной инфраструктуры 75 аэропортов России, из них в 38 уже ведутся работы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председатель правительства в Горно-Алтайске проводит совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в России. В ходе совещания Мишустин отметил, что в последние годы активно строятся дороги и обстраиваются города, в том числе для синхронизации туристических программ с планами расширения транспортных объектов.
"По инициативе главы государства проводим модернизацию аэродромной инфраструктуры 75 аэропортов. На 38 из них работы уже идут. В том числе и в Горно-Алтайске", - сказал Мишустин.
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ЭкономикаРоссияГорно-АлтайскМихаил Мишустин
 
 
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