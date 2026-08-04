В аэропорту Нижнего Новгорода сняли временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Нижнего Новгорода сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщили в Росавиации.
"Аэропорт Нижний Новгород ("Чкалов"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.