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"Копил обиду восемь лет": в Госдуме объяснили выпад фаната в адрес Смолова - РИА Новости Спорт, 03.08.2026
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14:09 03.08.2026 (обновлено: 14:20 03.08.2026)
"Копил обиду восемь лет": в Госдуме объяснили выпад фаната в адрес Смолова

Журова: болельщики вправе высказывать Смолову давние обиды, надо быть готовым

© Соцсети клубаФедор Смолов
Федор Смолов - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Соцсети клуба
Федор Смолов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Светлана Журова заявила, что футбольные болельщики имеют право высказывать претензии Федору Смолову за исполнение послематчевого пенальти на чемпионате мира 2018 года.
  • Жена Смолова Карина Истомина возмутилась тем, что прохожий спустя восемь лет припомнил экс-форварду промах с пенальти.
  • Журова подчеркнула, что спортсменам нужно быть готовыми к критике болельщиков и спокойно реагировать на нее.
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что футбольные болельщики имеют право публично высказывать экс-форварду сборной России Федору Смолову претензии за исполнение послематчевого пенальти на чемпионате мира 2018 года, ему надо быть готовым к этому.
Основное и дополнительное время четвертьфинального матча между сборными России и Хорватии завершилось со счетом 2:2. Смолов открывал серию пенальти и решил несильно пробить прямо по центру ворот. Голкипер хорватов легко парировал его удар, и серия завершилась поражением россиян (3:4) и прекращением выступлений в турнире. Жена Смолова Карина Истомина в своих соцсетях недавно возмутилась тем, что прохожий спустя восемь лет на улице припомнил экс-форварду тот промах.
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"Мы же не знаем, было это сделано по-пижонски или у него был такой план. Знаете, если бы он тогда забил, то никто бы ему сейчас ничего не говорил. Болельщики у нас, конечно, любят так подковырнуть звезд. Причем нам тоже надо быть к этому готовыми. Ко мне тоже могут периодически подходить и что-то говорить. Среди болельщиков ведь есть разные люди, и у каждого свое восприятие тех событий и своих эмоций. Этот человек копил свои обиды восемь лет, а теперь у него появилась возможность все высказать Смолову", - сказала Журова.
"Но это же спорт, и он дает людям такие эмоции. Многие не могут забыть какой-то незабитый мяч. Но в то же время многие помнят проигрыш Леши Немова на Олимпиаде в Афинах, зато помнят и выигранные им золотые олимпийские медали. А тогда его засудили, и он занял четвертое место, но люди вспомнят тот потрясающий момент, когда он 40 минут успокаивал зрителей, прося сдержать свои эмоции. И вот такие нюансы запоминают болельщики, этим спорт и прекрасен. И спортсменам надо спокойно реагировать на такие слова болельщиков, сказав: "Уж простите меня, так получилось", - подчеркнула собеседница агентства.
Немову в 2004 году на Играх в Афинах судьи после сложнейшего выступления на перекладине поставили заниженные оценки. Это вызвало серьезное возмущение в зале, болельщики овациями поддерживали россиянина и несколько минут протестовали против такого решения, не давая выполнить попытку следующему атлету. Немов вышел к болельщикам и попросил их успокоиться, чтобы было можно продолжить соревнования.
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ФутболСпортРоссияХорватияАфиныФедор СмоловСветлана ЖуроваГосдума РФ
 
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