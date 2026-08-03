"Копил обиду восемь лет": в Госдуме объяснили выпад фаната в адрес Смолова

Краткий пересказ от РИА ИИ Светлана Журова заявила, что футбольные болельщики имеют право высказывать претензии Федору Смолову за исполнение послематчевого пенальти на чемпионате мира 2018 года.

Жена Смолова Карина Истомина возмутилась тем, что прохожий спустя восемь лет припомнил экс-форварду промах с пенальти.

Журова подчеркнула, что спортсменам нужно быть готовыми к критике болельщиков и спокойно реагировать на нее.

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что футбольные болельщики имеют право публично высказывать экс-форварду сборной России Федору Смолову претензии за исполнение послематчевого пенальти на чемпионате мира 2018 года, ему надо быть готовым к этому.

Основное и дополнительное время четвертьфинального матча между сборными России Хорватии завершилось со счетом 2:2. Смолов открывал серию пенальти и решил несильно пробить прямо по центру ворот. Голкипер хорватов легко парировал его удар, и серия завершилась поражением россиян (3:4) и прекращением выступлений в турнире. Жена Смолова Карина Истомина в своих соцсетях недавно возмутилась тем, что прохожий спустя восемь лет на улице припомнил экс-форварду тот промах.

"Мы же не знаем, было это сделано по-пижонски или у него был такой план. Знаете, если бы он тогда забил, то никто бы ему сейчас ничего не говорил. Болельщики у нас, конечно, любят так подковырнуть звезд. Причем нам тоже надо быть к этому готовыми. Ко мне тоже могут периодически подходить и что-то говорить. Среди болельщиков ведь есть разные люди, и у каждого свое восприятие тех событий и своих эмоций. Этот человек копил свои обиды восемь лет, а теперь у него появилась возможность все высказать Смолову", - сказала Журова.

"Но это же спорт, и он дает людям такие эмоции. Многие не могут забыть какой-то незабитый мяч. Но в то же время многие помнят проигрыш Леши Немова на Олимпиаде в Афинах, зато помнят и выигранные им золотые олимпийские медали. А тогда его засудили, и он занял четвертое место, но люди вспомнят тот потрясающий момент, когда он 40 минут успокаивал зрителей, прося сдержать свои эмоции. И вот такие нюансы запоминают болельщики, этим спорт и прекрасен. И спортсменам надо спокойно реагировать на такие слова болельщиков, сказав: "Уж простите меня, так получилось", - подчеркнула собеседница агентства.