На журналиста-иноагента Баунова* могут завести уголовное дело

Краткий пересказ от РИА ИИ Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование журналиста-иноагента Александра Баунова*.

Он обвиняется в участии в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории России.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Баунова*.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении журналиста-иноагента Александра Баунова* за участие в нежелательной в РФ организации, сообщили в прокуратуре Москвы.

« "Тверская межрайонная прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении журналиста Александра Баунова* за участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности", - говорится в сообщении на платформе " Макс ".

По данным прокуратуры, Баунов*, будучи привлеченным к административной ответственности за участие в деятельности организации "Фонд Карнеги за Международный Мир"**, продолжает участвовать в ее работе.

Подчеркивается, что материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Баунова.

*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ