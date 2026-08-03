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На журналиста-иноагента Баунова* могут завести уголовное дело - РИА Новости, 03.08.2026
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15:14 03.08.2026 (обновлено: 15:30 03.08.2026)
На журналиста-иноагента Баунова* могут завести уголовное дело

На журналиста Баунова могут завести дело за участие в нежелательной организации

© Фото : @baunovhausАлександр Баунов*
Александр Баунов* - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : @baunovhaus
Александр Баунов*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование журналиста-иноагента Александра Баунова*.
  • Он обвиняется в участии в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории России.
  • Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Баунова*.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении журналиста-иноагента Александра Баунова* за участие в нежелательной в РФ организации, сообщили в прокуратуре Москвы.
«
"Тверская межрайонная прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении журналиста Александра Баунова* за участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
По данным прокуратуры, Баунов*, будучи привлеченным к административной ответственности за участие в деятельности организации "Фонд Карнеги за Международный Мир"**, продолжает участвовать в ее работе.
Подчеркивается, что материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Баунова.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ
**Признан нежелательным в РФ
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