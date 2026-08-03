На журналиста-иноагента Баунова* могут завести уголовное дело

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование журналиста-иноагента Александра Баунова*.
- Он обвиняется в участии в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории России.
- Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Баунова*.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении журналиста-иноагента Александра Баунова* за участие в нежелательной в РФ организации, сообщили в прокуратуре Москвы.
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"Тверская межрайонная прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении журналиста Александра Баунова* за участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
По данным прокуратуры, Баунов*, будучи привлеченным к административной ответственности за участие в деятельности организации "Фонд Карнеги за Международный Мир"**, продолжает участвовать в ее работе.
Подчеркивается, что материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Баунова.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ
**Признан нежелательным в РФ