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У поселка Танхой на Байкале произошло землетрясение - РИА Новости, 03.08.2026
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05:59 03.08.2026
У поселка Танхой на Байкале произошло землетрясение

У поселка Танхой на Байкале произошло землетрясение интенсивностью 4,7 балла

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясение зарегистрировано в Бурятии и Приангарье, эпицентр находился вблизи байкальского поселка Танхой.
  • Интенсивность землетрясения в эпицентре составила 4,7 балла, в Иркутске ощущалось на два балла, без разрушений и пострадавших.
ИРКУТСК, 3 авг - РИА Новости. Землетрясение зарегистрировано в Бурятии и Приангарье, в эпицентре - вблизи байкальского поселка Танхой интенсивность составила 4,7 балла, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
"Сегодня в 09.57 (04.57 мск) зарегистрировано сейсмособытие, эпицентр находился в республике Бурятия, в шести километрах от поселка Танхой. Интенсивность в эпицентре - 4,7 балла", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Иркутске ощущалось землетрясение два балла. Разрушений и пострадавших нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
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