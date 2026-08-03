У поселка Танхой на Байкале произошло землетрясение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение зарегистрировано в Бурятии и Приангарье, эпицентр находился вблизи байкальского поселка Танхой.
- Интенсивность землетрясения в эпицентре составила 4,7 балла, в Иркутске ощущалось на два балла, без разрушений и пострадавших.
ИРКУТСК, 3 авг - РИА Новости. Землетрясение зарегистрировано в Бурятии и Приангарье, в эпицентре - вблизи байкальского поселка Танхой интенсивность составила 4,7 балла, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
"Сегодня в 09.57 (04.57 мск) зарегистрировано сейсмособытие, эпицентр находился в республике Бурятия, в шести километрах от поселка Танхой. Интенсивность в эпицентре - 4,7 балла", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Иркутске ощущалось землетрясение два балла. Разрушений и пострадавших нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
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