В Египте произошло землетрясение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в Египте.
- Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров и находился в 104 километрах к юго-востоку от города Порт-Саид.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в Египте, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано в 0.00 по времени UTC (3.00 мск) в 104 километрах к юго-востоку от города Порт-Саид с населением более 700 тысяч человек. Очаг залегал на глубине десять километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
Агентство Рейтер со ссылкой на египетский Красный Полумесяц спустя почти 30 минут после землетрясения также передало, что сообщения о жертвах или разрушениях отсутствуют.