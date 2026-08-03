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В Египте произошло землетрясение - РИА Новости, 03.08.2026
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03:14 03.08.2026 (обновлено: 03:44 03.08.2026)
В Египте произошло землетрясение

В Египте произошло землетрясение магнитудой 4,7

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в Египте.
  • Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров и находился в 104 километрах к юго-востоку от города Порт-Саид.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в Египте, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано в 0.00 по времени UTC (3.00 мск) в 104 километрах к юго-востоку от города Порт-Саид с населением более 700 тысяч человек. Очаг залегал на глубине десять километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
Агентство Рейтер со ссылкой на египетский Красный Полумесяц спустя почти 30 минут после землетрясения также передало, что сообщения о жертвах или разрушениях отсутствуют.
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ЕгипетВ миреПорт-Саид (мухафаза)Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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