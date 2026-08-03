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СМИ раскрыли, какой "сюрприз" Зеленский подготовил Европе - РИА Новости, 03.08.2026
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13:34 03.08.2026 (обновлено: 21:47 03.08.2026)
СМИ раскрыли, какой "сюрприз" Зеленский подготовил Европе

Economist: Зеленский уклоняется от реформ, необходимых для вступления в ЕС

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Economist пишет, что Владимир Зеленский уклоняется от проведения реформ, необходимых для вступления Украины в Евросоюз.
  • В статье отмечается, что содружество украинских общественных организаций оценило прогресс всего в 15 баллов из ста.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский уклоняется от проведения реформ, необходимых для вступления в Евросоюз, пишет Economist.

"Чарующие улыбки лидеров лишь затушевали досадный факт: хотя конечная цель Украины — членство в ЕС, она откровенно медлит с проведением необходимых реформ", — говорится в публикации.
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Переговоры по "основополагающим элементам" — верховенству закона, демократии, борьбе с коррупцией и государственному управлению — официально стартовали в июне, хотя предполагалось, что Киев начнет принимать необходимые нормы шестью месяцами ранее, пишет издание.
В статье отмечается, что правительство Украины пока выдвинуло лишь четыре законопроекта, из которых приняты были два, что крайне мало. Содружество украинских общественных организаций оценило прогресс всего в 15 баллов из ста, добавил Economist.

Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны ЕС не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также против присоединения Киева к ЕС.
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