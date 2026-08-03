Краткий пересказ от РИА ИИ
- Economist пишет, что Владимир Зеленский уклоняется от проведения реформ, необходимых для вступления Украины в Евросоюз.
- В статье отмечается, что содружество украинских общественных организаций оценило прогресс всего в 15 баллов из ста.
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский уклоняется от проведения реформ, необходимых для вступления в Евросоюз, пишет Economist.
"Чарующие улыбки лидеров лишь затушевали досадный факт: хотя конечная цель Украины — членство в ЕС, она откровенно медлит с проведением необходимых реформ", — говорится в публикации.
"Чарующие улыбки лидеров лишь затушевали досадный факт: хотя конечная цель Украины — членство в ЕС, она откровенно медлит с проведением необходимых реформ", — говорится в публикации.
Произошедшее в Одессе поразило Мендель
Вчера, 08:33
Переговоры по "основополагающим элементам" — верховенству закона, демократии, борьбе с коррупцией и государственному управлению — официально стартовали в июне, хотя предполагалось, что Киев начнет принимать необходимые нормы шестью месяцами ранее, пишет издание.
В статье отмечается, что правительство Украины пока выдвинуло лишь четыре законопроекта, из которых приняты были два, что крайне мало. Содружество украинских общественных организаций оценило прогресс всего в 15 баллов из ста, добавил Economist.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны ЕС не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также против присоединения Киева к ЕС.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны ЕС не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также против присоединения Киева к ЕС.