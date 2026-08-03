Ростовский Минздрав поможет ребенку, которого могли заразить ВИЧ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Министерство здравоохранения оказывает всю необходимую медицинскую помощь ребенку, который, по данным СМИ, мог заразиться ВИЧ и гепатитом С в больнице Азова Ростовской области, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.