Краткий пересказ от РИА ИИ В результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди, среди погибших есть трое детей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что спонсорами терроризма являются натовские страны.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в беседе с РИА Новости атаку ВСУ на Архипо-Осиповку, заявила, что спонсорами терроризма являются натовские страны.

В понедельник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших есть трое детей.

"В центре Европы орудует террористическое бандформирование, оккупировавшее государственный аппарат Украины... Спонсорами терроризма являются натовские страны", - сказала она.

Захарова напомнила, что не так давно НАТО и ЕС декларировали нулевую толерантность по отношению к терроризму.