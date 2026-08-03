Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала страны НАТО спонсорами терроризма - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 03.08.2026 (обновлено: 15:54 03.08.2026)
Захарова назвала страны НАТО спонсорами терроризма

Захарова об атаке на Архипо-Осиповку: страны НАТО являются спонсором терроризма

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди, среди погибших есть трое детей.
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что спонсорами терроризма являются натовские страны.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в беседе с РИА Новости атаку ВСУ на Архипо-Осиповку, заявила, что спонсорами терроризма являются натовские страны.
В понедельник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших есть трое детей.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Захарова прокомментировала атаку ВСУ на Архипо-Осиповку
Вчера, 15:32
"В центре Европы орудует террористическое бандформирование, оккупировавшее государственный аппарат Украины... Спонсорами терроризма являются натовские страны", - сказала она.
Захарова напомнила, что не так давно НАТО и ЕС декларировали нулевую толерантность по отношению к терроризму.
"Сейчас они сами стали частью международной террористической деятельности", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияКраснодарский крайМария ЗахароваВениамин КондратьевГеленджикЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала