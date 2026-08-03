Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди, среди погибших есть трое детей.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что спонсорами терроризма являются натовские страны.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в беседе с РИА Новости атаку ВСУ на Архипо-Осиповку, заявила, что спонсорами терроризма являются натовские страны.
В понедельник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших есть трое детей.
"В центре Европы орудует террористическое бандформирование, оккупировавшее государственный аппарат Украины... Спонсорами терроризма являются натовские страны", - сказала она.
Захарова напомнила, что не так давно НАТО и ЕС декларировали нулевую толерантность по отношению к терроризму.
"Сейчас они сами стали частью международной террористической деятельности", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
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