Вован и Лексус: мы показываем миру политиков без прикрас

Мы занимаемся симбиозом комедийного и трагического, наша цель — вывести собеседника на чистую воду и добыть важную общественно-политическую информацию, заявили РИА Новости всемирно известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). В интервью агентству они опровергли связь с российскими спецслужбами, рассказали, как готовятся к розыгрышам и находят жертв, за что получили орден Дружбы, а также посоветовали, как не угодить в лапы телефонных мошенников. Беседу вел Серго Кухианидзе.

— Владимир, Алексей, давайте начнем с главного. Скажите, пожалуйста, вы в каком звании?

— Какой неожиданный первый вопрос! Вы, видимо, намекаете на наши связи с российскими спецслужбами? Извините, но разочаруем вас. Мы работаем вдвоем, самостоятельно. На свой страх и риск. Работа спецслужб требует тишины и огромного количества согласований. Будь мы такие, вы бы не скоро увидели наши пранки.

В комментариях нам часто пишут, что мы — народные артисты Российской Федерации (улыбаются). Но для нас это не шутки, а серьезная работа, требующая большой подготовки и знаний в разных областях, пускай даже и немного актерского дела.

— Во как! Как вы до этого дошли?

— Все начиналось еще в середине нулевых. Когда началось развитие ip-телефонии, молодежь со всей страны увлеклась пранком. Звонили известным людям и, выдавая во время разговора себя за других, выводили их на эмоциональные реакции. Все это, впрочем, делалось тогда исключительно ради шутки, наобум. По сути, мы тренировались, набирались опыта, прицеливались к тому, чем стали заниматься годы спустя. Однако сегодня нас не назовешь классическими пранкерами. Мы назвали это пранк-журналистикой. Да, мы по-прежнему используем телефонный розыгрыш, но теперь цель иная: добыча важной общественно-политической информации, вывести собеседника на чистую воду. То, чем мы занимаемся сейчас, — это, скажем, симбиоз комедийного и трагического.

— В ваших розыгрышах есть, стало быть, смысл?

— Да, разумеется. И заключается он в том, чтобы разъяснять людям вещи, которые им неизвестны, недоступны по причине того, что они просто-напросто не имеют возможности получать объективную информацию от своих властей. Мы открываем людям глаза на то, что происходит вокруг, в мире. Мы, если хотите, — своего рода посредники между теми, кто принимает решения, и обычными гражданами. Мы доносим до самой широкой общественности информацию такой, какая она есть. Мы показываем политиков, государственных деятелей без прикрас, такими, какие они есть. В этом в первую очередь мы и видим свою миссию. Знаете, в большинстве случаев нам от собеседников даже не надо добиваться чего-то особенного, достаточно показать, какие они на самом деле. Многие политики по-настоящему смешны, будучи пустым местом. Как говорится, не создавай себе кумира.

— Кто, например?

— Один из подобных деятелей — наследный принц Реза Пехлеви, проживающий с момента Иранской революции 1979 года в изгнании в США. Сейчас он ездит вместе с дочерью по европейским странам как видный оппозиционный лидер, отстаивающий демократические преобразования в Иране, где клянчит деньги, просит военной поддержки. В соцсетях у него, кстати, более двух миллионов подписчиков. Принц рассказывает, какой он гуманист, замечательный человек, — только помогите прийти к власти, добрые люди. Это все на публике. В действительности же он призывает продолжать бомбить Иран до полного уничтожения страны. Мы это выяснили, когда недавно позвонили ему. Общался с Пехлеви Алексей, представившись советником канцлера Мерца — Адольфом с маленькими усиками и челкой. Самое забавное, что, несмотря на гротескность происходящего, принц серьезно поверил в этот абсурд и обсуждал, как Германия нападет на Иран, чтобы посадить на трон Пехлеви.

— Помнится, вы классно развели президента Польши Анджея Дуду в ноябре 2022 года, в день, когда на их территорию упала украинская ракета и погибли два человека.

— Кстати, у нас нет некой волшебной схемы, которая стопроцентно работает всегда и со всеми, кому мы звоним. Запланированное может и не получиться, сорваться по той или иной причине даже в самый последний момент. Гарантий никаких. Порой, даже несмотря на заранее продуманный сценарий, приходится импровизировать на ходу. Так было, допустим, и в тот ноябрьский день, когда мы решили переговорить с президентом Польши. Сначала позвонили ему на рабочий телефон в офис от имени премьер-министра Литвы, но с ним Дуда говорить отказался. Тогда мы попробовали выйти на связь с Дудой со стороны президента Франции Макрона. Получилось. Дуда был весьма откровенен, лепетал, что боится прямой конфронтации с Россией. Когда выяснилось, что это чистой воды пранк, польская печать подняла своего президента на смех, СМИ писали прямым текстом, что Дуда дурачок, потому что попался на нашу удочку уже во второй раз. Первый раз мы поздравили его по случаю победы на президентских выборах от имени генсека ООН Гуттериша, обсудили разные насущные вопросы, вспомнили по ходу, как во время встречи с удовольствием пили вместе польскую водку — "Зубровку". И таких историй огромное количество.

— Ничего себе, вам была известна такая деталь про "Зубровку". Видно, к каждому разговору вы тщательно готовитесь, досконально изучаете того, кому намерены позвонить?

— Конечно. Выяснить по мере возможности разные аспекты, которые необходимы для предстоящего разговора, какие-то подробности из личной и общественной жизни человека, изучаем его социальные сети. Естественно, мы собираем необходимые материалы, нередко, к слову, и с помощью искусственного интеллекта, который все равно перепроверяем. Из всего этого и складывается в результате более-менее понятный портрет собеседника.

— Кто был вашей первой жертвой?

— Сложно сейчас с ходу вспомнить. С тех пор как мы стали заниматься всем этим на постоянной основе, крупным политическим стал, пожалуй, пранк с Борисом Березовским. Выступая в роли высокопоставленных российских политиков, мы вывели опального олигарха на достаточно искренний разговор о финансировании им ряда людей из российской оппозиции. Кстати, личный номер телефона бизнесмена нам удалось найти благодаря утекшим в Сеть базам данных.

— Ну а как в 2023 году нашли номер мобильного Ангелы Меркель, бывшего канцлера Германии?

— Его у нас никогда и не было. Мы связывались с ее офисом. Вообще, эта конкретная история оказалась весьма долгой. Люди порой ошибочно думают, что достаточно куда-то позвонить и сказать "гутен таг, фрау Меркель, как поживаете?" Сначала мы переговорили с одним человеком из ее окружения, потом с другим, потом была длительная переписка по электронной почте. Пока состоялась сама беседа с Меркель, которую мы вели от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, прошло несколько недель. Но усилия стоили того. Хотя разговор Меркель явно тяготил — она сама уже была не у дел, да и общалась со своим бывшим партнером, — он получился интересным. Меркель даже предоставила своего переводчика и сразу попросила все, что скажет, сохранить в тайне. Она призналась, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть Россию и за это время накачать Украину оружием.

— Сколько обычно длятся ваши беседы-розыгрыши?

— В среднем минут 30, но бывает, что и по часу. Все зависит от тем, которые предстоит обсудить, и самих собеседников.

— Каким образом вы выбираете того, кому позвонить?

— Тут все просто, действуем как и любой журналист. Ищем актуальную общественно значимую тему, которая, что важно, должна быть интересна нам самим. Если все сошлось, то дальше продумываем конкретную схему, что можно сделать, как лучше подать приглянувшуюся нам тему. Прикидываем, с кем побеседовать, можно ли вообще найти выход на выбранного человека, на его контакты, на его офисы, на его помощников. Кем, наконец, представиться. Иногда бывает, что темы и собеседников нам подсказывают даже люди из других стран, контакты нам присылают, прося разыграть их нерадивых чиновников, выставить их на всеобщее посмешище. Это не значит, что мы сразу бросаем все и бежим звонить. Обычно говорим, "ну окей, подумаем, если что, займемся".

— Представляю, сколько у вас за рубежом врагов, жаждущих мести. Телохранители у вас хотя бы есть?

— А как же: вон на всех деревьях сидят снайперы! (Смеются.) Если серьезно, то да, напугать нас время от времени пытаются. Но при этом мы не думаем, что представляем для того же Запада какую-то нависшую над ним постоянную опасность, как дамоклов меч. Наша работа достаточно редкая и штучная. Хотя по разным докладам, которые появляются в открытой печати, известно, что разведки ряда западных стран (британская, немецкая, эстонская, например) нас определяют как представляющих угрозу национальной безопасности. По крайней мере их представители рекомендуют своим госчиновникам, официальным лицам соблюдать бдительность при общении по телефону. Но разве это что-то даст, оградит их? (Улыбаются.)

— А зачем вы решили разыграть замечательного певца, композитора, милейшего сэра Элтона Джона?

— Просто хотелось поговорить с таким великим исполнителем, мировой звездой, услышать в трубке его магический голос. Схема была очень простая, и мы даже не рассчитывали, что он поведется. Кстати, после пранка ему на самом деле решил позвонить президент России. Но в офисе Элтона Джона сказали, мол, не верим, опять пранкеры. Российскому послу тогда пришлось лично посетить певца и объяснить, что ему действительно будет звонить Владимир Владимирович.

— Признаюсь, был немало удивлен, когда Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России, на недавнем экономическом форуме в Петербурге сказал, что он ваш фанат. Почему, как вы думаете?

— Ну это вы лучше у него спросите. Кстати, и до питерского форума он не раз об этом публично заявлял. Дело, наверное, в том, что наша деятельность в чем-то схожа с его. Мы тоже занимаемся переговорами, только не в качестве официальных российских представителей, но также стараемся пробивать информационную блокаду, доносить позицию России, рисовать реальную картину мира.

— Теперь понятно, за что вас наградили орденом Дружбы: вы строите мосты между народами?

— Да, можно и так сказать. Мы развиваем братские отношения. Неудивительно, что нам нередко пишут из-за границы, причем не русскоязычная аудитория, и благодарят за то, что мы помогли людям разобраться в том, что происходит сейчас на международной арене, в их собственной стране, кто есть кто среди их политиков.

— Вы любого человека можете разыграть по телефону?

— Понятия не имеем. Мы никогда не задавались подобными вопросами. У нас нет в этом необходимости. Все зависит от конкретного персонажа.

— Кстати, кто ваша ближайшая жертва?

— Мы сами не знаем. Вот разложим карты Таро и узнаем, поймем, что к чему. (Смеются.)

— Вряд ли кто лучше вас, полагаю, понимает телефонных мошенников, их ход мыслей.

— Мы, кстати, были одними из первых, кто осознал, что телефонные мошенники — это не какая-то там ерунда, мелкая проблема, а действительно национальная угроза, часть гибридной войны, которую развязал против России Киев. Практически все кол-центры, откуда действуют телефонные мошенники, находятся на территории Украины, на них работает целое государство.

— В таком случае подскажите пару профессиональных лайфхаков, как людям себя вести, чтобы не попасться на их уловки?

— Прежде всего постарайтесь до минимума сократить общение по телефону с неизвестными. Не забывайте, что телефон по нынешним временам — аппарат повышенной опасности. Так что к любому звонку относитесь с недоверием.