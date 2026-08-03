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В Волгоградской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 03.08.2026
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21:55 03.08.2026
В Волгоградской области объявили беспилотную опасность

В Волгоградской области отменили угрозу атаки беспилотников

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Волгоградской области объявлена «беспилотная опасность».
  • Жителям рекомендовано находиться в безопасном месте, например, в комнате без окон или коридоре между капитальными стенами, и не пользоваться лифтом.
ВОЛГОГРАД, 3 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Волгоградской области, сообщает единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
"Беспилотная опасность" на территории Волгоградской области объявлена в 21.47 3 августа 2026 года… Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности", - говорится в сообщении в региональном канале РСЧС на платформе "Макс".
Отмечается, что гражданам рекомендовано находиться в комнате без окон или коридоре между капитальными стенами, не пользоваться лифтом до отмены беспилотной опасности.
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