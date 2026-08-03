Во Владивостоке более 30 тысяч жителей остались без света из-за аварии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за аварии на сетях более 30 тысяч жителей Владивостока остались без света.
- Прокуратура начала проверку по факту аварии.
ВЛАДИВОСТОК, 3 авг - РИА Новости. Специалисты устраняют аварию на сетях, из-за которой более 30 тысяч жителей Владивостока остались без света, сообщает прокуратура Приморья.
"Утром 3 августа 2026 года из-за аварии на сетях без света остались более 30 тысяч жителей по улицам Беляева, Волкова, Добровольского, Каплунова, Ладыгина, Невельского, Нейбута и других во Владивостоке... Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства", - говорится в сообщении.
Прокуратура начала проверку. Она даст оценку исполнению требований законодательства.