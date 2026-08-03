Во Владикавказе ликвидировали открытое горение на заводе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Открытое горение на заводе «Кетон» во Владикавказе ликвидировано на площади 500 квадратных метров.
- Пострадавших в результате пожара нет.
НАЛЬЧИК, 3 авг – РИА Новости. Открытое горение на заводе "Кетон" во Владикавказе ликвидировано на площади 500 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.
"На данный момент ликвидировано открытое горение, продолжается разборка конструкций, пострадавших нет", - сказал в видео, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс", начальник управления организации пожаротушения Олег Беликов.
Он уточнил, что горел трансформатор и кровля на площади 500 квадратных метров. В тушении участвуют 57 специалистов и 14 единиц техники.
Ранее ведомство сообщало, что днем в понедельник на территории завода "Кетон" во Владикавказе произошло загорание проводов, был объявлен повышенный ранг пожара №2. Площадь пожара оценивается в 500 квадратных метров, в тушении участвуют больше 50 человек и 13 единиц техники.
Завод "Кетон" занимается производством ПЭТ-пленок.
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