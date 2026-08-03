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Во Владикавказе на заводе тушат пожар на площади 500 квадратных метров - РИА Новости, 03.08.2026
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16:19 03.08.2026 (обновлено: 16:37 03.08.2026)
Во Владикавказе на заводе тушат пожар на площади 500 квадратных метров

Во Владикавказе на заводе "Кетон" тушат пожар на площади 500 квадратных метров

© МЧС Северной Осетии/TelegramЛиквидация пожара на заводе во Владикавказе. 3 августа 2026
Ликвидация пожара на заводе во Владикавказе. 3 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© МЧС Северной Осетии/Telegram
Ликвидация пожара на заводе во Владикавказе. 3 августа 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На заводе «Кетон» во Владикавказе произошел пожар на площади 500 квадратных метров.
  • В тушении пожара участвуют более 50 человек и 13 единиц техники.
НАЛЬЧИК, 3 авг – РИА Новости. Пожар на площади 500 квадратных метров возник на заводе "Кетон" во Владикавказе, в его тушении участвуют больше 50 человек и 13 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.
"Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание на заводе "Кетон". Поступило сообщение, что на территории завода произошло задымление… По прибытии в ходе разведки выяснилось, что произошло загорание проводов, был объявлен повышенный ранг пожара №2… Площадь пожара оценивается в 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению привлекаются 51 специалист и 13 единиц техники.
Пожар - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
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