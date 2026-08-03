Во Владикавказе на заводе тушат пожар на площади 500 квадратных метров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На заводе «Кетон» во Владикавказе произошел пожар на площади 500 квадратных метров.
- В тушении пожара участвуют более 50 человек и 13 единиц техники.
НАЛЬЧИК, 3 авг – РИА Новости. Пожар на площади 500 квадратных метров возник на заводе "Кетон" во Владикавказе, в его тушении участвуют больше 50 человек и 13 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.
"Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание на заводе "Кетон". Поступило сообщение, что на территории завода произошло задымление… По прибытии в ходе разведки выяснилось, что произошло загорание проводов, был объявлен повышенный ранг пожара №2… Площадь пожара оценивается в 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению привлекаются 51 специалист и 13 единиц техники.