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Даже при полной остановке АЭС "Пакш", ее можно перезапустить, заявил Мадьяр - РИА Новости, 03.08.2026
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15:36 03.08.2026
Даже при полной остановке АЭС "Пакш", ее можно перезапустить, заявил Мадьяр

Мадьяр: АЭС "Пакш" можно будет перезапустить без сбоев после полной остановки

© AP Photo / Marius BurgelmanПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Marius Burgelman
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Снижение уровня воды в Дунае вынудило управляющую компанию начать полную остановку нескольких энергоблоков АЭС "Пакш".
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что АЭС "Пакш" можно будет перезапустить без сбоев даже в случае полной остановки.
  • Чем меньше времени пройдет между остановкой и перезапуском АЭС "Пакш", тем легче будет протекать этот процесс.
БУДАПЕШТ, 3 авг - РИА Новости. Даже в случае полной остановки АЭС "Пакш" в Венгрии ее можно будет перезапустить без сбоев, при этом чем меньше времени пройдет между остановкой и перезапуском, тем легче будет протекать этот процесс, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
На прошлой неделе рекордное снижение уровня воды в Дунае в районе венгерского города Пакш вынудило управляющую компанию снизить мощность первого и третьего энергоблоков АЭС "Пакш", а позднее начать полную остановку нескольких энергоблоков.
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Мадьяр 2 августа заявил, что АЭС может полностью прекратить выработку энергии до конца дня, а в понедельник уточнил, что последняя турбина продолжает работу и в зависимости от уровня воды в реке сможет проработать еще до двух дней.
"Чем дольше работает последняя турбина, тем лучше еще и потому, что, как неоднократно объясняли специалисты, чем больше времени пройдет между полной остановкой АЭС "Пакш" и ее повторным запуском, тем выше вероятность того, что для запуска потребуется внешняя энергия... Однако и в этом случае специалисты смогут без сбоев перезапустить АЭС, поскольку соответствующий сценарий смоделирован", - сказал Мадьяр на пресс-конференции по итогам совещания с лидерами парламентских фракций по поводу аномальной жары.
Венгерский премьер отметил, что на отдельных реакторах такие остановки и запуски проводились уже неоднократно, а в других странах АЭС без проблем запускали и после полной остановки, но повторный запуск будет проще и займет меньше времени, если станция "не успеет слишком сильно остыть".
По его словам, продолжение работы АЭС "Пакш" позволяет обеспечивать горячей водой 6 тысяч жителей города, и водоснабжение не будет нарушено даже в случае полной остановки станции.
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